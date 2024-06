Come vedere Con il Cuore nel Nome di Francesco 2024 in streaming/ Ascolti in rialzo? L’edizione più vista e..

Come vedere Con il Cuore nel Nome di Francesco 2024: dallo streaming alla radio, tutti i modi per seguire l’evento

Con il Cuore nel Nome di Francesco in onda questa sera su Raiuno è la 22esima edizione del concerto di beneficienza che, ogni anno, unisce musica e solidarietà per raccogliere fondi che vengono utilizzati per aiutare le famiglie in difficoltà. Il concerto, condotto da Carlo Conti, va in onda alle 21.30, su Raiuno e in simulcast su Rai Radio 1 con la conduzione di Duccio Pasqua e Marcella Sullo e, contemporaneamente, è prevista anche la diretta streaming su Raiplay. L’evento Con il Cuore nel Nome di Francesco 2024, inoltre, può essere seguito anche dai non udenti attraverso il canale dedicato di Rai 1 e sullo streaming di RaiPlay, interamente tradotto in LIS (Lingua Italiana dei Segni).

Chi non potrà seguire lo spettacolo questa sera, oltre a poterlo recuperare anche nei prossimi giorni su Raiplay, sarà possibile vedere anche la replica del concerto “Come vedere Con il Cuore nel Nome di Francesco 2024” che sarà trasmesso domenica 9 giugno, alle 16.15, sempre su Raiuno.

Con il Cuore nel Nome di Francesco 2024: gli ascolti delle precedenti edizioni

Con il Cuore nel Nome di Francesco 2024, questa sera, lancia la sfida a Viola come il mare 2 che va in onda questa sera su canale 5, con l’ultima puntata. Carlo Conti, con tutti i suoi ospiti, punta a vincere la sfida degli ascolti migliorando quelli della scorsa edizione che ha incollato davanti ai teleschermi 2 899 000 con il 17,72% di share che ha comunque portato a casa un risultato migliore dell’edizione 2022 che fu seguita da 2 396 000. L’edizione più vista degli ultimi anni, tuttavia, è quella del 2020 che incollò davanti ai teleschermi 3 209 000 spettatori.

Per riuscire a trovare risultati migliori bisogna andare indietro nel tempo, precisamente agli anni 2013 e 2014 quando il concerto di beneficienza portò a casa rispettivamente 4 119 000 e 4 135 000. L’edizione più vista di sempre, invece, è quella del 2010 con 5 539 000 e 24,63 & di share, un risultato importante che, finora, non è stato ancora superato e chissà che l’edizione 2024 non riesca a portare a casa ascolti simili.











