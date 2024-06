Con il Cuore nel Nome di Francesco 2024, concerto da Assisi/ Diretta e cantanti: Carlo Conti test per Sanremo

Con il cuore nel Nome di Francesco: anticipazioni e diretta con Carlo Conti

Giovedì 6 giugno, in prima serata, Raiuno trasmette “Con il cuore nel Nome di Francesco”, il concerto di beneficienza che, ogni anno, porta ad Assisi non solo Carlo Conti che conduce ogni anno l’evento, ma anche tanti artisti che regaleranno anche momenti musicali dolci e divertenti al tempo stesso. Al centro della serata “Con il cuore nel Nome di Francesco” c’è la beneficienza con l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare le Mense Francescane operanti in Italia e le famiglie in difficoltà che, ogni giorno, combattono per portare un pasto in tavola.

I fondi raccolti durante il concerto saranno utilizzati anche per sostenere i progetti delle Missioni Francescane che operano in tutto il mondo e aiutare i civili colpiti in Terra Santa. Nel corso della serata, naturalmente, non mancherà la musica che unisce da sempre tutto il mondo e che questa sera aprirà il cuore dei presenti ad Assisi e dei telespettatori.

Con il cuore nel Nome di Francesco: tutti gli ospiti della serata

Sul palco allestito nel piazzale del Sacro Convento di Assisi, Carlo Conti sarà affiancato da alcuni degli artisti musicali più amati del momento. Reduci dal grande successo ottenuto sul palco del Festival di Sanremo 2023 e che li ha portati ad esibirsi anche al concerto del Radio Zeta Future Hits 2024, sul palco della serata di beneficienza “Nel nome di Francesco” ci saranno i Ricchi e Poveri che allieteranno il pubblico non solo con i successi più recenti, ma anche con le canzoni con cui hanno scritto pagine di storia della musica italiana.

Con loro, inoltre, ci saranno altri mostri sacri della musica italiana come i Nomadi che, pur non essendo molto presenti in tv, hanno accettato di partecipare ad una serata totalmente dedicata ai bisognosi così come due voci che hanno fatto da colonna sonora a tantissime storie d’amore come quelle di Fausto Leali e Orietta Berti. Spazio, poi, ai nomi più amati dai giovani come The Kolors che, con le loro hit, sono pronti a far ballare tutti, Maninni che, dopo la partecipazione a Sanremo 2024 sta vivendo un momento magico professionalmente ed Enrico Nigiotti che, da papà di due gemellini, è pronto ad emozionare anche con canzoni scritte nel periodo più bello della sua vita.

Come vedere in diretta streaming Con il cuore nel Nome di Francesco

Musica, solidarietà e racconti di vita vera sono gli ingredienti della serata intitolata “Con il cuore nel Nome di Francesco” che può essere vista in diretta televisiva, su Raiuno, a partire dalle 21.30, dopo l’appuntamento odierno con Techetechetè e in diretta streaming su Raiplay, disponibile come sito o come applicazione scaricabile su ogni dispositivo mobile. Con Raiplay, inoltre, l’evento può essere visto anche in un momento successivo rispetto alla messa in onda televisiva.











