Commissione Ue, Von der Leyen: nomi Governo Europeo/ Gentiloni agli Affari Economici

Alle ore 12 da Bruxelles la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Layen renderà nota la lista con deleghe dei Commissari che formeranno il Governo dell’Europa per i prossimi 5 anni. Dopo la nomina di Paolo Gentiloni, ultimo ad entrare nella risma di nomi proposti dai vari Paesi membri, una settimana di toto-nomi e incontri con l’ex Ministra tedesca hanno portato fino alla composizione di una squadra di Governo cui si sanno già tutti i nomi ufficiali da ieri mentre dovranno essere rese note a mezzogiorno le deleghe affidate ai 14 uomini e 13 donne che formeranno la nuova Commissione Ue. 10 socialisti, 9 del PPE (compresa la Von der Leyen), 5 liberali, uno dei Verdi, un Conservatore e un indipendente: è questa la squadra di Governo anti-sovranista, scelta dalla Presidente per dare continuità alla Commissione Juncker nel tentativo di evitare tutti gli errori e le mancanze del recente passato. Una volta resa nota la lista ufficiale dei nuovi Commissari, il Parlamento europeo deve dare il proprio consenso all’intero collegio dei commissari, compreso il presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Solo a quel punto, con l’ok dell’Europarlamento, il Consiglio Europeo nominerà formalmente e ufficialmente la nuova Commissione Ue.

COMMISSIONE UE, PAOLO GENTILONI VERSO GLI AFFARI ECONOMICI

Ieri sera da Bruxelles – e ancora questa mattina – veniva dato ormai come certo l’approdo di Paolo Gentiloni al delicato ruolo degli Affari Economici, quello che fino ad oggi era in mano a Pierre Moscovici. La presidente eletta Ursula von der Leyen svelerà oggi le attribuzioni dei portafogli a mezzogiorno, dunque fino ad allora potranno esserci delle modifiche ma le fonti europee all’Ansa confermano come l’ex Premier Pd – scelto dal Governo Conte-bis nel primo CdM dopo l’insediamento – sia in rampa di lancio per uno dei ruoli più delicati tra tutti i Commissari Ue. «Un ex primo ministro che arriva da un grande Paese membro, come Paolo Gentiloni, ha sempre la competenza per prendere un portafoglio importante. Ma aspettiamo e vediamo», ha commentato ieri Guenther Oettinger, commissario europeo al Bilancio e tra i principali sponsor della nomina di Gentiloni al ruolo che fu di Moscovici. L’Italia avrebbe indicato proprio gli Affari Economici come prima scelta per il portafoglio, altrimenti la Concorrenza – oggi in mano alla Vestagher, su cui spingono però forte anche i francesi con Sylvie Goulard – oppure il Commercio dove però molto vicino sarebbe secondo il toto-nomi di Repubblica Phil Hogan, attuale commissario irlandese all’Agricoltura.

I NOMI DEI PROSSIMI COMMISSARI SCELTI DA URSULA VON DER LAYEN

In attesa delle deleghe che la Presidente della Commissione Ue renderà pubbliche tra qualche ora, ecco i nomi che ufficialmente faranno parte della nuova squadra di Governo europeo che succederà alla Commissione Juncker (proprio mercoledì è atteso un meeting a Bruxelles tra l’ex Presidente, la Von der Layen e i principali Premier europei per il “passaggio” di consegne e la presentazione della nuova Commissione, ndr). Oltre a Paolo Gentiloni e Margrethe Vestager, i nuovi Commissari saranno: Johannes Hahn (popolari, Austria, confermato rispetto alla Commissione precedente); Mariya Gabriel (PPE, Bulgaria, confermata); Didier Reynders (Renew Europe, Belgio); Vera Jourova (Renew Europe, Repubblica Ceca, confermata); Stella Kyriakides (popolari, Cipro); Kadri Simson (Renew Europe, Estonia, confermata); Margaritis Schinas (popolari, Grecia); Sylvie Goulard (Renew Europe, Francia); László Trócsányi (popolari, Ungheria); Phil Hogan (popolari, Irlanda, confermato); Valdis Dombrovskis (popolari, Lettonia, confermato); Helena Dalli (socialisti, Malta); Nicolas Schmit (socialisti, Lussemburgo); Frans Timmermans (socialisti, Belgio); Janusz Wojciechowski (conservatori, Polonia); Elisa Ferreira (socialisti, Portogallo); Maroš Šefčovič (socialisti, Slovacchia, confermato); Rovana Plumb (socialisti, Romania); Ylva Johansson (socialisti, Svezia); Virginijus Sinkevičius (verdi, Lituania); Josep Borrell (socialisti, Spagna).



