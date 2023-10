Video/ Como Cremonese (1-3) gol e highlights: colpaccio grigiorosso! (Serie B, 8 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COMO CREMONESE (1-3): LA PARTITA

La Cremonese espugna lo stadio Sinigaglia e conquista 3 punti preziosi, dando un segnale di rinascita importante a tifosi, ambiente e campionato, al termine di questa gara valida per la nona giornata di Serie B. Nel primo tempo Cutrone insacca dopo appena 5 minuti di gioco, ma VAR e guardalinee annullano per una posizione di offside, ed al 13esimo sono gli ospiti a passare in vantaggio: proteste per un possibile fallo di mano di Ioannou in area di rigore. Dopo un check l’arbitro assegna il penalty, e bomber Coda si dimostra freddissimo dal dischetto. Una certezza assoluta per questa categoria l’ex Genoa, che non fallisce mai e fa sempre la differenza.

Al 32esimo i Torroni raddoppiano: Okereke si mette in proprio, ruba un pallone sulla trequarti, salta secco Odenthal e brucia il tempo a Semper trafiggendolo sotto le gambe. Gol meraviglioso. I comaschi provano a reagire, ma in pieno recupero viene annullata un’altra rete per posizione di fuorigioco di Cutrone su conclusione di Verdi. Nel secondo tempo, però, i padroni di casa accorciano immediatamente le distanze: al 52esimo Cutrone resiste alla carica di Majer, conduce il contropiede e calcia fortissimo non lasciando alcun scampo all’estremo difensore avversario. Gol bellissimo dell’ex Wolves. Passano dieci minuti, e l’inerzia viene interrotta dalla doppietta di Coda, che decide definitivamente la gara.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COMO CREMONESE (1-3): TABELLINO

COMO: Semper A., Curto M., Odenthal C., Barba F. (dal 1′ st Chajia M.), Cassandro T. (dal 33′ st Kerrigan L.), Bellemo A., Abildgaard O. (dal 26′ st Baselli D.), Ioannou N., Cutrone P., Da Cunha L. (dal 17′ st Gabrielloni A.), Verdi S. (dal 18′ st Mustapha S.). A disposizione: Vigorito M., Arrigoni T., Blanco A., Sala M., Scaglia F., Solini M., Vignali L. Allenatore: Longo M..

CREMONESE: Sarr M., Antov V., Bianchetti M., Lochoshvili L., Sernicola L., Collocolo M. (dal 1′ st Bertolacci A.), Castagnetti M. (dal 35′ st Pickel C.), Vazquez F. (dal 17′ st Tsadjout F.), Zanimacchia L. (dal 17′ st Quagliata G.), Okereke D. (dal 1′ st Majer Z.), Coda M.. A disposizione: Jungdal A., Abrego G., Brambilla A., Ciofani D., Rocchetti Y., Sekulov N., Valzania L. Allenatore: Stroppa G.. DIRETTA/ Spezia Pisa (risultato finale 0-0): pioggia di cartellini nel finale (Serie B, 8 ottobre 2023) Reti: al 7′ st Cutrone P. (Como), al 16′ pt Coda M. (Cremonese) , al 32′ pt Okereke D. (Cremonese) , al 19′ st Coda M. (Cremonese) . Ammonizioni: al 22′ pt Collocolo M. (Cremonese), al 32′ st Bertolacci A. (Cremonese), al 43′ st Bianchetti M. (Cremonese). Espulsioni: al 23′ st Lochoshvili L. (Cremonese). Rigori sbagliati: al 28′ st Cutrone P. (Como). CLICCA QUI PER IL VIDEO COMO CREMONESE

