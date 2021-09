Con Air/ Su Rai 2 il cult movie con Nicolas Cage protagonista

Con Air, film diretto da Simon West

Con Air va in onda nella prima serata di oggi, 30 settembre, su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Il lungometraggio in questione è un film d’azione. I protagonisti di questo action movie sono Nicolas Cage, John Cusack, Steve Buscemi e John Malkovich. Con Air è stato distribuito nei cinema a partire dall’anno 1997. Il regista della pellicola in esame è Simon West, che ha anche diretto Chiamata da uno sconosciuto. La colonna sonora di Con Air è stata composta da Trevon Rabin. Quest’ultimo è un compositore sudafricano, che ha fatto parte come chitarrista del gruppo degli Yes. Nicolas Cage ha vinto l’Oscar per il film Via da Las Vegas ed ha recitato pure in The Family Man.

Gambit - Grande furto al Semiramis/ Su Rete 4 il film con Shirley MacLaine

Con Air, la trama del film

Per quanto riguarda la trama di Con Air, si può affermare che ha per protagonista Cameron Poe, che è un ranger dell’esercito americano, che ha ricevuto molte medaglie. Un giorno, l’uomo ritorna dalla moglie Tricia, che aspetta una bambina da lui. I due si recano in un bar, dove scoppia una rissa. Poe uccide accidentalmente un uomo e viene arrestato. Cameron, essendo un ranger, un può godere del diritto di legittima difesa, anche se continua a sostenere di aver ucciso quello sconosciuto solo per salvarsi la vita. Il ranger esce così da prigione dopo otto anni, la stessa età che ha sua figlia Casey. La moglie Tricia spera di poter riabbracciare finalmente il marito, dopo tanto tempo. Purtroppo, improvvisamente, accade un evento imprevisto.

Gifted Il dono del talento/ Streaming del film su Rai 1 "con qualche caduta retorica"

Cameron, infatti, uscito dalla galera in libertà vigilata, viene imbarcato su di un aereo insieme con i peggiori criminali americani. Nel corso di questo volo, un delinquente di nome Cyrus Grissom attua un dirottamento. Questa grave situazione viene gestita da terra da un sergente molto preparato, che si chiama Vince Larkin. Costui prova a convincere i suoi superiori a risolvere la questione pacificamente e a non far esplodere l’aereo. Dall’altra parte Cameron, ancora in volo, cercherà di combattere per ritornare dalla sua famiglia. L’uomo dovrà anche occuparsi di aiutare il suo compagno di prigionia Bimbo, che ha necessità di cure mediche, e la poliziotta Bishop, che rischia lo stupro da parte degli altri criminali presenti sull’aereo. Alla fine Cameron si salverà e ritornerà da Tricia e Casey.

Guerra, amore e fuga: La guerra segreta di Harry Frigg/ Il film con Paul Newman

Video, il trailer del film “Con Air”





© RIPRODUZIONE RISERVATA