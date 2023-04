Concerto 1 maggio 2023: dove vederlo, conduttori, cast di cantanti/ Da Alfa a Levante

Ritorna il Concerto del 1 maggio 2o23: tutti i dettagli

Mancano pochissimi giorni all’inizio di maggio e, con esso, all’attesissimo Concertone del primo del mese. Un evento musicale che si rinnova anno dopo anno, e che porta sul palco artisti di ieri e di oggi per uno show intergenerazionale all’insegna della musica. In occasione del Concerto del 1 maggio 2023, Tv Sorrisi e Canzoni ha snocciolato le prime informazioni sull’evento che, anche quest’anno e come ogni anno, si svolgerà in piazza San Giovanni, nel cuore di Roma.

L’evento è promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany e verrà trasmesso su Rai3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia. Alla conduzione, anche quest’anno ci sarà Ambra Angiolini, che però non sarà sola. Al suo fianco, infatti, ci sarà come co-conduttore Fabrizio Biggio, attore nonché braccio destro di Fiorello a Viva Rai2!.

Concerto del 1 maggio 2023: il cast di cantanti

Ma quali cantanti popoleranno il palco del Concerto del 1 maggio 2023 con la loro musica? Il cast dell’evento è ricco di giovani talenti e grandi certezze della musica italiana, personalità di spicco che si esibiranno di fronte al grande pubblico di Roma in piazza. Come riporta sempre TV Sorrisi e Canzoni, ci saranno numerosissimi cantanti, a cominciare da una folta rappresentanza del Festival di Sanremo 2023: Ariete, Coma_Cose, Mr. Rain, ma anche Mara Sattei e Levante.

Spazio poi ad Aurora, BNK344, Matteo Paolillo, Aiello, Fulminacci e Carl Brave. Grande attesa anche per i Baustelle, Piero Pelù, Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Rose Villain e Alfa. Questi, dunque, gli artisti che si esibiranno sul palco.

