Concerto di Capodanno 2021 Fenice di Venezia, Rai 1/ Diretta streaming e programma

Concerto di Capodanno 2021 alla Fenice di Venezia col Maestro Claudio Marino Moretti

Anche il Capodanno 2021 sarà caratterizzato dalla grande musica, come vuole la tradizione, anche in piena pandemia di Covid. Venerdì 1° gennaio 2021, in onda alle 12.20 su Rai 1, va in onda il tradizionale Concerto di Capodanno in diretta dalla Fenice di Venezia. Una differenza sostanziale ci sarà: l’assenza di pubblico. Non ci saranno le consuete autorità tra i palchi, niente jet set in platea, né tantomeno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul Palco Reale.

L’unica presenza in teatro sarà l’Orchestra diretta dal maestro Daniel Harding e il Coro, guidato dal Maestro Claudio Marino Moretti; le voci sono quelle della soprano Rosa Feola e del tenore Xabier Anduaga. Il concerto andrà in onda su Rai 1 ma sarà possibile seguirlo in streaming anche su Raiplay.it. Sarà poi replicato sempre il 1° gennaio alle 18.30 su Rai 5 (che lo ritrasmetterà anche l’11 febbraio alle 20.30) e alle 20.30 su Rai Radio 3. La regia tv è di Fabrizio Guttuso Alaimo.

Da Beethoven al melodramma: il Concerto di Capodanno 2021

Come anticipa TvBlog, la prima parte del programma del concerto alla Fenice di Venezia è esclusivamente orchestrale, quest’anno dedicato a Beethoven, mentre la seconda è dedicata al melodramma, con una carrellata di arie, duetti e passi corali esibiti dai solisti d’eccezione e dal Coro del Teatro La Fenice. Per quanto riguarda invece la chiusura, come da tradizione, è affidata a Verdi con il Coro «Va’ pensiero sull’ali dorate» da Nabucco e il brindisi «Libiam ne’ lieti calici» da La traviata.

Programma Concerto Capodanno 2021 Venezia

prima parte

Beethoven – Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60

seconda parte

Mozart Le nozze di Figaro Ouverture

Verdi Rigoletto La donna è mobile

Verdi Il trovatore Chi del gitano i giorni abbella?

Gounod Romeo et Juliette Je veux vivre dans le rêve

Offenbach Le contes d’Hoffmann Barcarolle

Donizetti La fille du régiment A mes amis

Mascagni Cavalleria rusticana Intermezzo

Verdi La traviata E’ strano… è strano… Sempre libera degg’io

Verdi Nabucco Va pensiero

Verdi La traviata Libiam ne’ lieti calici



