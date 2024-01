Concerto di Capodanno delle bambine e dei bambini 2024/ Diretta streaming: il Coro dell’Antoniano per la pace

Concerto di Capodanno delle bambine e dei bambini 2024: anticipazioni e info

Ad aprire questo nuovo anno ci penserà il Piccolo Coro dell’Antoniano, protagonista del Concerto di Capodanno delle Bambine e dei Bambini. L’evento musicale riempirà il pomeriggio dell’1 gennaio, in onda alle 17:05 su Rai 1, con i suggestivi scenari innevati della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta.

Immagini auguri Buon Anno e Capodanno 2024/ Foto e gif: simbolismo e colori tipici

Il concerto sarà portatore di un messaggio molto importante, in occasione della Giornata Mondiale della Pace che ricorre proprio l’1 gennaio. I bambini saranno si esibiranno per trasmettere il messaggio della senatrice a vita Liliana Segre e del cardinale Pierbattista Pizzaballa.

Concerto di Capodanno delle bambine e dei bambini 2024: come vederlo in streaming

L’evento musicale guidato dai bambini e dalle bambine del Piccolo Coro dell’Antoniano, verrà trasmesso in onda su Rai 1 alle 17:05. Tuttavia, per chi non ha potuto godersi la diretta è possibile rivederlo su Rai Play tramite app apposita oppure sul sito ufficiale.

Capodanno 2024, perché e come si festeggia/ Le tradizioni italiane: dalle candele al ‘lancio’ di mezzanotte

Sarà ovviamente possibile seguire anche la diretta collegandosi al sito raiplay.it. Il concerto potrà essere visionato su tutti i dispositivi mobili che supportino il sito o l’app ufficiale.

Concerto di Capodanno delle bambine e dei bambini 2024: ospiti speciali e commentatori

Il concerto di Capodanno del Piccolo Coro vedrà l’esibizione di brani contenenti un messaggio per la pace. Ad affiancare i bambini e le bambine ci saranno anche molti ospiti speciali che duetteranno con loro.

Tra gli ospiti dunque: Lorenzo Baglioni, Deborah Iurato e Virginio. A partecipare anche la poetessa Beatrice Zerbini e Matteo Bocelli. A condurre e commentare l’evento musicale che apre il 2024 ci sarà Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Il concerto, inoltre, supporterà la campagna Operazione Pane, che sostiene 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo.

Concerto Capodanno Vienna 2024, diretta video Rai 2/ Programma orchestra: show coi valzer degli Strauss

© RIPRODUZIONE RISERVATA