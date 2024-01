Concerto Capodanno Vienna 2024, diretta video Rai 2/ Programma orchestra: show coi valzer degli Strauss

CAPODANNO 2024, LA PRIMA PARTE DEL CONCERTO DI VIENNA CON I CLASSICI VALZER

Dai caffè viennesi alle ambientazioni di un’Europa che sembra così lontana con le sue luci e le sue musiche dalla frenetica vita di oggi: sono questi i “climi” presenti nella prima parte del grande Concerto di Capodanno 2024 a Vienna, il secondo grande show dell’anno dopo il successo del Concerto da Venezia. Se però alla Fenice protagonisti erano stati i grani maestri italiani, qui in Austria da padroni la fanno la famiglia Strauss.

Dopo l’aperto con Komzak, ecco i valzer con i “Bonbons viennesi” e poi la Polka di Figaro: lo spettacolo è poi proseguito col valzer “Für die ganze Welt” e poi ancora con la polka “Ohne Bremse”: sempre degli Strauss è poi l’apertura dell’Operetta “Waldmeister”, così come il “Ischler Walzer. Nachgelassener Walzer Nr. 2”. Gli auguri del nuovo anno 2024 dal Concerto di Vienna, lo ricordiamo, sono in diretta tv su Rai 2 e video streaming sui canali Raiplay. (agg. di Niccolò Magnani)

CONCERTO CAPODANNO VIENNA 2024: LO SHOW CON THIELEMANN COMINCIA!

Gli appassionati di musica classica possono godere del Concerto di Capodanno di Vienna 2024: inizia la diretta video su Rai 2 di uno degli eventi più seguiti dai telespettatori di tutto il mondo. Quest’anno sul podio, alla guida della prestigiosa orchestra, salirà Christian Thielemann, il direttore d’orchestra berlinese, uno dei più accreditati in Germania, che collabora con la Filarmonica di Vienna dal 2000. Dalla prossima stagione succederà a Daniel Barenboim alla direzione musicale della Staatsoper Unter den Linden di Berlino.

Invece, da marzo 2024 a marzo 2026 Thielemann sarà impegnato al Teatro alla Scala per la Tetralogia wagneriana del Ring. Il Concerto di Capodanno di Vienna 2024 è apprezzato anche per l’allestimento fra delicati addobbi floreali, con i musicisti in smoking. Il pubblico, in sala e a casa, è pronto per essere rapito dalla perfezione e dalla maestria dell’orchestra. Il programma del Concerto di Capodanno di Vienna 2024 prevede l’esecuzione di 15 brani, con molte composizioni di Johann Strauss figlio e opere di Eduard Strauss. Ma al programma ufficiale faranno seguito i tanto amati brani di Johann Strauss. (agg. di Silvana Palazzo)

CONCERTO DI CAPODANNO 2024 A VIENNA: DIRIGE CHRISTIAN THIELEMANN

L’arrivo dell’anno nuovo porta con sé una nuova serie di propositi e tradizioni, mentre alcune rimangono una vera e propria abitudine, come nel caso del Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna, in diretta oggi, 1 gennaio 2024, su Rai 2. Un vero e proprio appuntamento immancabile per accogliere il nuovo anno, che segue anche la messa in onda del “gemello” italiano, ovvero il concerto al Teatro La Fenice di Venezia.

Il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna, tra gli eventi musicali più importanti, conosciuti e seguiti al mondo, trasmesso in mondovisione in 90 paesi del mondo, si tiene proprio l’1 gennaio 2024 nel Musikverein, il centro della musica classica viennese. All’interno della Sala d’Oro del Musikverein si esibirà l’orchestra filarmonica, diretta quest’anno dal maestro tedesco Christian Thielemann, esperto di Wagner e già direttore d’orchestra del Concerto di Capodanno di Vienna nel 2019. Il programma di quest’anno verterà attorno all’opera gioiosa e vivace di Johann Strauss e dei suoi contemporanei, dal valzer alla polka.

CONCERTO CAPODANNO 2024 VIENNA: DOVE VEDERLO IN DIRETTA STREAMING E TV

Il Concerto di Capodanno 2024 dell’Orchestra Filarmonica di Vienna, insomma, si terrà alle ore 11:15 del 1 gennaio, presso la Sala d’Oro del Musikverein. L’evento, tuttavia, sarà trasmesso in diretta sui canali televisivi ORF2 e Ö1, mentre seguirà anche la messa in onda in mondovisione in oltre 90 paesi. In Italia, la diretta del Concerto di Vienna è stata affidata all’emittente pubblica, che gli ha riservato lo slot delle ore 13:30 su Rai 2. Tuttavia, chi non fosse a casa o preferisse seguire il Concerto di Capodanno 2024 di Vienna da dispositivo mobile, oppure anche in differita nelle ore successive, potrà farlo grazie alla piattaforma RaiPlay, sulla quale si trova la diretta di Rai 2 e anche lo streaming della trasmissione.

PROGRAMMA CONCERTO CAPODANNO 2024 A VIENNA: TUTTI I BRANI

Karl Komzák

Erzherzog Albrecht-Marsch, op. 136

Johann Strauss II.

Wiener Bonbons. Valzer, op. 307

Johann Strauss II.

Figaro-Polka. Polka française, op. 320

Josef Hellmesberger (figlio)

Für die ganze Welt. Valzer

Eduard Strauss

Ohne Bremse. Polka veloce, op. 238

Johann Strauss II.

Ouvertüre dell’operetta “Waldmeister”

Johann Strauss II.

Ischler Walzer. Nachgelassener Walzer Nr. 2

Johann Strauss II.

Nachtigall-Polka, op. 222

Eduard Strauss

Die Hochquelle. Polka mazur, op. 114

Johann Strauss II.

Neue Pizzicato-Polka. op. 449

Josef Hellmesberger (figlio)

Estudiantina-Polka dal balletto “Die Perle von Iberien”

Carl Michael Ziehrer

Wiener Bürger. Valzer, op. 419

Anton Bruckner

Quadrille, WAB 121 (Orchestr. W. Dörner)

Hans Christian Lumbye

Glædeligt Nytaar! Galopp

Josef Strauss

Valzer del Delirio. Valzer, op. 212











