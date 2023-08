Concerto di Gigi D’Alessio: malori e risse sfiorate/ Spettacolo interrotto in attesa dei soccorsi

Disordine al concerto di Gigi D’Alessio

Il tour di Gigi D’Alessio continua a girare l’Italia con grande successo. L’ultimo concerto è quello che il cantautore napoletano ha tenuto a Castel di Sangro dove si trova in ritiro il Napoli. Ad assistere al live di D’Alessio c’erano circa 20mila persone. Doveva essere una serata di musica, festa e divertimento, ma qualcosa non è andato come previsto. Tutto è andato per il meglio fino a quando tra il pubblico non sono stati registrati alcuni malori.

Come fa sapere Il Centro sarebbero stati nove gli interventi dei soccorritori che si sarebbero occupati delle persone che si sono sentite male per cali di pressione. Non sono mancati anche episodi di risse sfiorate, attacchi di panico dovuti soprattutto alla confusioni di quanto stava accadendo.

Gigi D’Alessio interrompe lo spettacolo

Quanto accaduto tra il pubblico ha portato Gigi D’Alessio ad interrompere immediatamente lo spettacolo per permettere ai soccorritori di lavorare con più tranquillità aiutando le persone in difficoltà. L’artista, tuttavia, è rimasto sul palco per controllare personalmente la situazione e accertarsi che non ci fossero ulteriori disordini.

Come fa sapere Fanpage, il concerto sarebbe stato interrotto per circa venti minuti. Dopo la pausa, D’Alessio sarebbe così tornato sul palco per eseguire l’ultimo brano, salutare il pubblico e concludere il concerto per poi lasciare il palco andando via dal luogo. Stando a quello che riporta ancora Fanpage, inoltre, non sarebbero mancate contestazioni per l’organizzazione del concerto.

