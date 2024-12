Tra gli eventi musicali natalizi più attesi c’è senza dubbio anche il Concerto di Natale 2024 Scala di Milano, in programma oggi, 21 dicembre, alle ore 20. Per l’occasione è stata scelta la Petite messe solennelle di Gioacchino Rossini diretta dal maestro Daniele Gatti. Protagonisti l’orchestra del Teatro scaligero insieme al Coro diretto da Alberto Malazzi. Il poker di solisti è straordinario: a cantare la soprano Mariangela Sicilia, la mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaya, il tenore Yijie Shi e il basso Michele Pertusi.

La scelta del maestro Gatti è, quindi, caduta sulla versione orchestrale della Messa che ha già diretto con l’orchestra di Santa Cecilia a Roma e in tournée, mai però alla Scala. Si tratta di un capolavoro della musica sacra dell’800, che Rossini scrisse in vecchiaia, cinque anni prima di morire. L’opera non era destinata a un uso ecclesiastico, infatti venne eseguita in un ambiente più “intimo”, di fronte a un pubblico di ospiti invitati per l’occasione, poi la partitura venne orchestrata ed eseguita un anno dopo la sua morte.

CONCERTO DI NATALE 2024 SCALA DI MILANO: IL TESTAMENTO SPIRITUALE DI ROSSINI

Lo stesso Rossini, scrivendo la partitura della Petite messe solennelle proposta oggi per il Concerto di Natale 2024 Scala di Milano, chiedeva a Dio se avesse composto musica sacra o dannata, ma di una cosa era certo: era quello il suo “ultimo peccato mortale” della vecchiaia, forse anche per questo è ritenuto il suo testamento spirituale. L’ironia di cui era dotato, comunque, non maschera la sua autentica ispirazione religiosa.

Infatti, sono tanti gli aspetti che rendono quest’opera straordinaria, altrettanti la rendono originale, a partire dal nome, perché la messa veniva definita piccola, ma non breve, infatti la durata è di poco meno di 90 minuti. Ma ciò non incide sul valore musicale di quello che è a tutti gli effetti un capolavoro musicale.

Inoltre, era inusuale anche il fatto che fosse destinata a quattro solisti, un coro, due pianoforti e armonio, un organo all’epoca molto diffuso. Da grande estimatore di Bach quale era divise la Messa in 14 numeri, che era il numero prediletto dal compositore tedesco, ma nell’opera c’è tutto di lui, i suoi stili. La decisione di orchestrare la composizione fu dettata da varie pressioni, ma soprattutto dal pensiero che se se ne fosse occupato un altro musicista dopo la sua morte, allora non avrebbe conferito quelle caratteristiche per le quali l’aveva scritta.

COME SEGUIRE IL CONCERTO DI NATALE 2024 SCALA DI MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO

Il Concerto di Natale 2024 Scala di Milano è trasmesso in diretta video streaming dal canale ufficiale del Teatro, cioè sulla piattaforma LaScalaTv, dalle ore 19:45, poi alle 20 l’inizio dell’evento. Successivamente verrà messo disposizione il video on demand, che potrà essere visualizzato fino al 28 dicembre 2024. Questo vuol dire che chi non prenderà parte di persona all’evento, ma ci tiene a seguirlo, potrà seguire l’evento tramite i dispositivi mobile, come tablet e cellulari, o via pc, per non perdersi il Concerto di Natale 2024.