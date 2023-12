Concerto di Natale Assisi 2023/ Diretta video streaming Rai 1: si chiude con White Christmas!

Dopo i saluti di Marco Moroni, custode del sacro convento, il Concerto di Natale 2023 di Assisi va avanti con tanti brani a tema come Tu scendi dalle stelle di Alfonso Maria de’ Liguori, Have yourself a merry little Christmas di Hugh Martin, ma non solo. C’è anche il Concertino in re maggiore op. 107 di Cécile Chaminade con il flauto solista Alberto Barletta. Una esibizione che ha riscosso ampio successo in platea, dove i posti sono tutti andati esauriti.

Nel corso del concerto, ampio spazio è stato dato anche al Coro “I Piccoli Musici”, che si sono esibiti su un brano del compositore newyorkese John Williams. Il testo richiama la nostalgia verso i tempi passati. “Da qualche parte, nei miei ricordi, la felicità del Natale mi circonda. Vive nei miei ricordi tutta la musica, tutta la magia, tutta la famiglia, qui a casa con me”, scriveva nel presentarlo. La chiosa alla Basilica Superiore, infine, è dedicata a White Christmas di Irving Berlin.

INIZIA IL CONCERTO DI NATALE DI ASSISI 2023

È iniziato il Concerto di Natale 2023 di Assisi, che va in scena sul palco della Basilica Superiore, tra gli affreschi di Giotto e Cimabue. I professori dell’Orchestra sinfonica nazionale della Rai, diretti anche quest’anno dal maestro spagnolo David Giménez, si esibiscono insieme al Coro maschile “Coenobium Vocale” e al Coro “I Piccoli Musici”. Un appuntamento immancabile visibile anche in diretta su Rai 1.

Il brano che apre lo spettacolo non poteva che essere come da tradizione Astro del ciel. È il classico natalizio più amato, conosciuto anche nella versione inglese come Silent Night. Il protagonista è stato sicuramente il tenore Charles Castronovo, americano ma di chiare origini siciliane. Dopo l’inaugurazione, c’è spazio per il saluto e gli auguri del padre Marco Moroni, custode del sacro convento di Assisi, che ha voluto ricordare la volontà di San Francesco di immedesimarsi nelle difficoltà di Gesù, per essere come i meno fortunati.

CONCERTO DI NATALE DI ASSISI 2023: IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

Il tradizionale Concerto di Natale di Assisi andrà in onda, nella sua edizione 2023, oggi alle ore 12:25 su Rai 1. Si tratta di un ormai consueto appuntamento natalizio, giunto alla sua 38esima edizione, che precede di poco la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre, nonché l’inizio del pranzo natalizio, permettendoci di immergerci a pieno nel clima festivo. Il concerto è stato registrato presso la Basilica di San Francesco, ovviamente ad Assisi, il 16 dicembre, mentre dopo la diretta televisiva verrà trasmesso in replica alle ore 21:15 su Rai 5.

La direzione del Concerto di Natale 2023 di Assisi è stata affidata, come l’anno scorso, al maestro spagnolo David Giménez che dirigerà l’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai. Sul palco, inoltre, vi saranno anche il tenore americano Charles Castronovo, il primo flauto Alberto Barletta, il Coro maschile “Coenobium Vocale” e il Coro “I Piccoli Musici”. Tuttavia, come da tradizione, l’apertura del Concerto di Natale 2023 di Assisi sarà riservata al saluto del Custode del Sacro Convento, Frà Marco Moroni. L’evento, inoltre, è stato realizzato con la collaborazione della Rai e il sostegno di Banca Intesa Sanpaolo.

CONCERTO NATALE 2023 ASSISI, FRÀ CESAREO: “L’UMANITÀ È CREATIVITÀ E COLLABORAZIONE”

“San Francesco amava cantare“, ha commentato Frà Giulio Cesareo, Direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, parlando del Concerto di Natale 2023 di Assisi, “e si racconta che talvolta mimasse di suonare la viola nell’esprimere la consolazione che provava nel cuore. In questo tempo così contraddittorio crediamo che sia più che mai necessario, attraverso la bellezza e l’armonia della musica, testimoniare e ricordarci vicendevolmente che l’umanità è creatività, è collaborazione, è una grande orchestra che può suonare le più belle melodie”. Il Concerto di Natale 2023 di Assisi nell’auspicio del Custode deve essere “veicolo del sogno comune che sia Dio sia ogni uomo e donna portano nel cuore: una fraternità che rende nuovo il mondo intero“.

CONCERTO DI NATALE DI ASSISI 2023, COME SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO

Il Concerto di Natale 2023 di Assisi potrà essere seguito in diretta su Rai 1, a partire dalle ore 12:25 in Eurovisione, preceduto dal saluto del Custode della Basilica di San Francesco. Vi sarà, poi, una replica su Rai 5 alle ore 21:15, mentre la registrazione del concerto verrà anche, successivamente, pubblicata sulla piattaforma RaiPlay. Quest’ultima, inoltre, tramite questo link, permetterà di seguire la diretta da qualsiasi dispositivo differente dalla televisione.











