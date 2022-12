Urbi et Orbi Natale 2022/ Diretta video streaming Benedizione e messaggio di Papa Francesco

BENEDIZIONE URBI ET ORBI NATALE 2022 CON PAPA FRANCESCO

Come già avvenuto lo scorso anno, anche per il Natale 2022 si rinnova la tradizione – nel giorno del Natale del Signore – della Benedizione “Urbi et Orbi” di Papa Francesco dalla Loggia Centrale di Piazza San Pietro: piazza del Vaticano torna ad essere gremita dopo i due anni di limitazioni Covid (l’anno scorso si tenne comunque in Piazza la Benedizione Urbi et Orbi di Natale e non nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo Apostolico Vaticano, ma gli ingressi erano ancora contingentati). Dopo la Santa Messa della Notte di Natale celebrata ieri sera, Papa Francesco da tradizione non “ripete” l’eucaristia la mattina del 25 dicembre ma affida alla cristianità il messaggio Urbi et Orbi, “alla Città e al Mondo”, per annunciare la gioia della Venuta del Signore al mondo intero.

SANTA MESSA DI NATALE, DIRETTA CANALE 5/ Video streaming: oggi celebrazione Natività

In tv su Rai 1 e su Canale 5 si potrà comunque assistere alla diretta della Santa Messa del Giorno da due diocesi italiane, per chi si fosse perso quella celebrata dal Papa ieri: l’appuntamento poi però resta alle ore 11.55 in diretta tv su Rai 1, Tv2000 e Canale 5 per il messaggio natalizio al mondo di Papa Francesco, con conseguente Benedizione “Urbi et Orbi”. Sarà possibile seguire la celebrazione del Natale con Papa Francesco anche in diretta video streaming su RaiPlay, Tv2000.it/live e Mediaset Play, o sul canale YouTube di Vatican News (qui a fondo pagina). Come noto, la benedizione “Urbi et Orbi” con il Santo Padre contempla l’indulgenza plenaria, ovvero la remissione di tutte le pene dovute per i peccati commessi fino a quel momento: è valida per tutti coloro che la ricevono non solo in presenza ma anche tramite i vari mezzi di comunicazione (radio, tv, diretta streaming video online) ed è prevista nelle forme canoniche della Chiesa Cattolica.

NATALE A MOSCA/ Mons. Pezzi: o Cristo bambino, o il massacro di Erode

BENEDIZIONE URBI ET ORBI: PAPA FRANCESCO, IL MESSAGGIO DI NATALE DEL 2021

Dal Covid alla guerra, le emergenze mondiali rispetto allo scorso anno sono decisamente “modificate” anche se entrambe concorrono ad aver reso il 2022 uno degli anni più difficili e complessi dell’intera storia contemporanea: il messaggio di Natale per questo 2022 sarà per Papa Francesco l’ennesima occasione di ribadire il suo appello ad una pace vera, resa e testimoniata dalla venuta di Gesù che riaccade ogni anno, ogni istante. Nel messaggio successivo alla Benedizione “Urbi et Orbi” lo scorso Natale 2021 Papa Francesco si rivolse all’umanità ancora segnata da due anni di pandemia Covid-19 anche se in “ripresa” per quanto riguarda le libertà individuali e di movimento. Quello però che notava già all’epoca il Santo Padre erano quelle ombre oscure all’orizzonte per quanto riguarda gli scontri e le tensioni internazionali. Solo due mesi dopo sarebbe scoppiata la guerra in Ucraina per la quale in questi giorni di Avvento il Pontefice ha rivolto diversi appelli, non da ultimo nell’Udienza Generale del 14 dicembre: «si soffre tanto in Ucraina, tanto, tanto! E io vorrei attirare l’attenzione un po’ sul prossimo Natale, anche le feste. È bello festeggiare il Natale, fare le feste…ma abbassiamo un po’ il livello delle spese di Natale – così si chiamano. Facciamo un Natale più umile, con regali più umili. Inviamo quello che risparmiamo al popolo ucraino, che ha bisogno, soffre tanto; fanno la fame, sentono il freddo e tanti muoiono perché non ci sono medici, infermieri a portata di mano. Non dimentichiamo: un Natale, sì; in pace con il Signore, sì, ma con gli ucraini nel cuore. E facciamo quel gesto concreto per loro».

OMELIE LAICHE/ "E il Verbo si fece carne": se non ce ne accorgiamo non c'è Natale

Nel messaggio del Natale 2021 Papa Francesco si concentrò su quelle emergenze globali che concorrevano – e concorrono tutt’oggi – al timore di una “terza guerra mondiale a pezzi”: «mentre risuona intorno a noi e nel mondo intero l’annuncio della nascita del Salvatore, sorgente della vera pace, vediamo ancora tanti conflitti, crisi e contraddizioni. Sembrano non finire mai e quasi non ce ne accorgiamo più. Ci siamo abituati a tal punto che immense tragedie passano ormai sotto silenzio; rischiamo di non sentire il grido di dolore e di disperazione di tanti nostri fratelli e sorelle». Dalla Siria all’Iraq, dal Medio Oriente al Myanmar, ma anche l’Etiopia e il Sudan, fino alle Americhe: «Fa’ che prevalgano nei cuori dei popoli del continente americano i valori della solidarietà, della riconciliazione e della pacifica convivenza, attraverso il dialogo, il rispetto reciproco e il riconoscimento dei diritti e dei valori culturali di tutti gli esseri umani». L’appello al Gesù Bambino che “riaccade” a Betlemme anche in questo Natale fu il criterio unico per “tenere assieme” tutte quelle emergenze: «tante sono le difficoltà del nostro tempo, ma più forte è la speranza, perché «un bambino è nato per noi» (Is 9,5). Lui è la Parola di Dio e si è fatto in-fante, capace solo di vagire e bisognoso di tutto. Ha voluto imparare a parlare, come ogni bambino, perché noi imparassimo ad ascoltare Dio, nostro Padre, ad ascoltarci tra noi e a dialogare come fratelli e sorelle. O Cristo, nato per noi, insegnaci a camminare con Te sui sentieri della pace».

BENEDIZIONE NATALE 2022, IL TESTO DELLA PREGHIERA “URBI ET ORBI”

La Benedizione “Urbi et Orbi” – letteralmente “alla città” e “al mondo” – è certamente uno dei testi più antichi della storia ella Chiesa: riflette in sostanza la richiesta umile e libera che Papa Francesco rivolge alla misericordia di Dio, per ricevere la benedizione solenne sul cuore tormentato di ogni singolo individuo. La benedizione Urbi et Orbi viene pronunciata in lingua latina da Papa Francesco e contiene sia l’indulgenza quanto, appunto, la formula per la remissione dei peccati. Come già anticipato, con la Benedizione “Urbi et Orbi” viene concessa a tutti i fedeli cristiani in ascolto la possibilità della remissione di tutti i peccati, con annesse problematiche e drammi immediatamente legati ad essi. Nell’attesa del collegamento delle ore 12 in Vaticano con Papa Francesco per il messaggio di Natale 2022 e la Benedizione, ecco di seguito il testo integrale della benedizione Urbi et Orbi direttamente tradotto in lingua italiana:

«I Santi apostoli Pietro e Paolo, nel cui potere e autorità confidiamo, intercedano per noi presso Dio / Per le preghiere e i meriti della beata sempre vergine Maria, del beato san Michele arcangelo, del beato Giovanni Battista, dei santi apostoli Pietro e Paolo, e di tutti i santi, Dio onnipotente abbia misericordia di voi, e, perdonati tutti i vostri peccati, Gesù Cristo vi conduca alla vita eterna / Dio onnipotente e misericordioso vi dia l’indulgenza, l’assoluzione e il perdono di tutti i vostri peccati, un periodo di pentimento genuino e fruttuoso, un cuore sempre penitente e una conversione della vita, la grazia e il consiglio dello Spirito Santo, e la perseveranza continua nelle opere buone / E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre».

URBI ET ORBI NATALE 2021, LA DIRETTA VIDEO STREAMING













© RIPRODUZIONE RISERVATA