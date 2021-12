Concerto di Natale di Assisi 2021/ Diretta streaming video Rai 1: gli ospiti

ANTICIPAZIONI E OSPITI DEL CONCERTO DI NATALE DI ASSISI 2021

Il concerto di Natale di Assisi 2021 torna a caratterizzare il 25 dicembre degli italiani con la sua trentaseiesima edizione, trasmessa nella giornata odierna su Rai Uno a partire dalle 12.30 in eurovisione, subito dopo il messaggio Urbi et Orbi di Papa Francesco. Si tratta di un concerto ormai radicato nella tradizione: esso, diretto dal Maestro William Eddins, vedrà la partecipazione del violoncellista Hauser e del tenore Roberto Alagna. Ad accompagnare gli artisti sarà l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il coro “I piccoli musici”, guidato dal maestro Mario Mora.

L’appuntamento si tiene annualmente nella Basilica Superiore di San Francesco e in passato ha registrato la presenza di ospiti di rilievo assoluto, del calibro di Uto Ughi, Ruggero Raimondi, Mirella Freni, Katia Ricciarelli, Salvatore Accardo, Andrea Bocelli, Michael Bolton ed Ennio Morricone. Come riporta il sito “San Francesco Patrono d’Italia”, “è comunque grazie a questo prezioso strumento mediatico che è possibile trasmettere valori che edificano la vita di ogni giorno e rendono l’annuale concerto non un avvenimento ma un evento, capace di suscitare emozioni che nobilitano l’uomo e lo aprono ai valori della pace, del dialogo e del rispetto per tutte le cose che ci circondano”.

CONCERTO DI NATALE DI ASSISI 2021: LA REGISTRAZIONE È AVVENUTA IL 18 DICEMBRE

Il concerto di Natale di Assisi 2021 non sarà trasmesso in diretta, bensì, come di consueto, in differita: la registrazione da parte delle telecamere Rai è stata eseguita sabato 18 dicembre, quando i frati del Sacro convento di Assisi hanno consegnato al segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, la “Lampada della pace” per “la sua instancabile opera di mediazione politica nella complessità del nostro mondo alle prese con tante conflittualità, guerre, ingiustizie e degrado degli esseri umani e del creato”.

“Un impegno – prosegue la motivazione – profuso con uno stile dialogico e cordiale, uno stile di umanesimo fraterno. Nel processo di trasformazione reso oggi ancor più necessario, l’Onu ha un ruolo decisivo come laboratorio di pace: è infatti urgente ripensare il futuro della nostra casa comune e del nostro comune progetto”.

