Concerto Green Day a Milano 2022/ Scaletta e orari: Amyl And The Sniffers e Weezer sul palco

Concerto Green Day a Milano, 15 giugno 2022: la band torna in Italia con due anni di ritardo

I Green Day sono arrivati in Italia e sono pronti a incantare Milano con il concerto previsto questa sera, mercoledì 15 giugno, a Milano. Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool saliranno sul palco di San Siro di fronte ad una folla che aspetta questo concerto da due anni ormai.

La band, infatti, avrebbe dovuto esibirsi il 10 giugno 2020 all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano in occasione del Festival del rock I-Days, ma tutto è saltato a causa della pandemia di COVID-19. Questa ha infatti costretto la band a far slittare il super concerto prima al 2021, poi direttamente al 2022. Il grande giorno è dunque arrivato: i Green Day si esibiranno questa sera a Milano per poi continuare il tour domani, 16 giugno 2022, a Firenze.

Green Day, possibile scaletta del concerto a Milano

Prima dei Green Day saliranno sul palco allestito all’Ippodromo Snai San Siro di Milano altre due band: Amyl And The Sniffers e Weezer. Saranno loro, dunque, ad aprire il grande evento atteso per questa sera. In quanto a organizzazione, gli orari dell’evento prevedono alle 15 l’apertura delle porte. Alle 16 segue l’apertura cassa accrediti e alle 18.50 l’esibizione della band Amyl And The Sniffers. Alle 19.50 toccherà invece ai Weezer. I Green Day saliranno sul palco alle 21.20.

Non è ancora stata resa nota la scaletta ufficiale del concerto di Milano, è però probabile che i Green Day ripetano quella del concerto di Stoccolma dell’11 giugno che è la seguente:

American idiot

Holiday

Know your enemy

Pollyanna

Boulevard of broken dreams

2000 light years away

Longview

Welcome to Paradise

Hitchin’ a Ride

Rock and Roll all nite

Brain stew

St. Jimmy

When I come around

21 guns

Minority

Knowledge

Basket case

King for a day

Shout

Wake me up when september ends

Jesus of suburbia

Good riddance (Time of your life)











