Concerto Iron Maiden, Bologna 2022/ La scaletta canzoni e le altre date

Iron Maiden tornano ad esibirsi dal vivo

L’estate 2022 può dirsi ricca di grandi eventi musicali dal vivo, e tra questi nella serata di questo giovedì 7 luglio 2022 si tiene il nuovo live show degli Iron Maiden, tappa del Legacy of the Beast Tour 2022 della band. Il nuovo concerto si tiene al Sonic Park di Bologna, e il tour all’attivo degli Iron Maiden terminerà il 27 ottobre a Tampa negli Stati Uniti d’America. La set-list dell’atteso concerto dovrebbe prevedere almeno 15 canzoni e potrebbe rimarcare la stessa scaletta del live che gli Iron Maiden hanno tenuto in occasione della data tenuta a Zagabria, il 22 maggio 2022.

La probabile set-list del nuovo live bolognese degli Iron Maiden, quindi, potrebbe prevedere le seguenti canzoni: Senjutsu Stratego The Writing of the Wall Revelations Blood Brothers Sign of the Cross Flight of Icarus Fear of the Dark Hallowed Be Thy Name The Number of the Beast Iron Maiden The Trooper The Clansman Run to the Hills Aces High

Le altre tappe del Tour

Subito dopo l'evento bolognese, il nuovo tour all'attivo degli Iron Maiden proseguirà in tutta Europa, per poi sbarcare in Sudamerica e negli Stati Uniti d'America: Sabato 9 luglio – Cannstatter Wasen, Stoccarda (Germania)

Domenica 10 luglio – Stadium Open-Air, Wiener Neudstadt (Austria)

Mercoledì 13 luglio – Arena Armeec, Sofia (Bulgaria)

Sabato 16 luglio – Olympic Stadium, Atene (Grecia)

Mercoledì 20 luglio – Bürgerweide, Brema (Germania)

Venerdì 22 luglio – Ullevi Stadion, Goteborg (Svezia)

Domenica 24 luglio – PGE Narodowy, Varsavia (Polonia)

Martedì 26 luglio – Deutsche Bank Park, Francoforte (Germania)

Domenica 31 luglio – Estadio Nacional, Lisbona (Portogallo)

Sabato 27 agosto – Pedreira Paulo Leminski, Coritiba (Brasile)

Martedì 30 agosto – Arena Eurobike, Ribeirao Preto (Brasile)

Venerdì 2 settembre – Rock in Rio, Rio de Janeiro (Brasile)

Domenica 4 settembre – Estadio do Morumbi, San Paolo (Brasile)

Mercoledì 7 settembre – Foro Sol, Città del Messico (Messico)

Domenica 11 settembre – Don Haskins Center, El Paso (Stati Uniti d’America)

Martedì 13 settembre – Moody Center, Austin (Stati Uniti d’America)

Giovedì 15 settembre – BOK Center, Tulsa (Stati Uniti d’America)

Sabato 17 settembre – Ball Arena, Denver (Stati Uniti d’America)

Lunedì 19 settembre – USANA Amphitheatre, Salt Lake City (Stati Uniti d’America)

Mercoledì 21 settembre – Honda Center, Anaheim (Stati Uniti d’America)

Giovedì 22 settembre – Honda Center, Anaheim (Stati Uniti d’America)

Domenica 25 settembre – North Island Credit Union Amphitheatre (Stati Uniti d’America)

Martedì 27 settembre – Concord Pavilion, Concord (Stati Uniti d’America)

Giovedì 29 settembre – Climate Pledge Arena, Seattle (Stati Uniti d’America)

Venerdì 30 settembre – Spokane Arena, Spokane (Stati Uniti d’America)

Lunedì 3 ottobre – Denny Sunford Premier Center, Sioux Falls, (Stati Uniti d’America)

Mercoledì 5 ottobre – United Center, Chicago (Stati Uniti d’America)

Venerdì 7 ottobre – Nationwide Arena, Columbus (Stati Uniti d’America)

Domenica 9 ottobre – Little Ceasars Arena, Detroit (Stati Uniti d’America)

Martedì 11 ottobre – Scotiabank Centre, Toronto (Canada)

Mercoledì 12 ottobre – FirstOntario Centre, Hamilton (Canada)

Sabato 15 ottobre – Canadian Tire Centre, Ottawa (Canada)

Lunedì 17 ottobre – DCU Center, Worcester (Stati Uniti d’America)

Mercoledì 19 ottobre – UBS Arena, Belmont Park (Stati Uniti d’America)

Venerdì 21 ottobre – Prudential Center, Newark (Stati Uniti d’America)

Domenica 23 ottobre – Capital One Arena, Washington (Stati Uniti d’America)

Martedì 25 ottobre – Greensboro Coliseum, Greensboro (Stati Uniti d’America)

Giovedì 27 ottobre – Amalie Arena, Tampa (Stati Uniti d’America)

