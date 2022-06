Concerto Ligabue Campovolo 2022/ Scaletta canzoni e ospiti: da Piero Pelù alla Bertè

Concerto Ligabue Campovolo 2022

Dopo due anni di attesa a causa della pandemia, il giorno di Luciano Ligabue è finalmente arrivato. Oggi, sabato 4 giugno, il rocker emiliano si esibirà sul palco di Campovolo per lo show evento dal titolo «30 anni in un giorno» con cui ha scelto di celebrare trent’anni di carriera. Un evento attesissimo dai fan, ma anche dallo stesso Ligabue che, sui suoi social, nel ricordare l’appuntamento al pubblico, ha scritto: «Due anni e mezzo fa, quando abbiamo annunciato la festa dei 30 anni all’RCF ARENA, ancora una volta mi avete colpito, decidendo di esserci in tantissimi, con un sold out annunciato dopo pochi giorni. Sappiamo tutti com’è andata, quanto abbiamo dovuto aspettare ma, da subito, ho sentito l’esigenza di chiamare alcuni amici per poter fare una volta tanto io, una sorpresa a voi».

All’RFC Arena sono attese centomila persone. I biglietti sono introvabili da tempo ovvero da quando erano stati messi in vendita per la prima data. Lo show sarà grandioso con la partecipazione di tanti ospiti e i brani più iconici del rocker in scaletta.

Gli ospiti del concerto di Ligabue a Campovolo 2022

Luciano Ligabue, per la festa per celebrare i suoi trent’anni di carriera, ha chiamato a raccolta amici e colleghi che hanno scelto di festeggiare con lui un grande traguardo. Sul palco, così, nel corso della serata, accanto al rocker emiliano e alla sua band, ci saranno Piero Pelù che ha confermato la propria presenza nonostante la recente caduta dal palco; la regina del rock italiano Loredana Bertè, Gazzelle, Eugenio Finardi, Elisa e Mauro Pagani.

A sorpresa, inoltre, ha accettato di esserci anche Francesco De Gregori. Sul palco, poi, anche i musicisti con cui Ligabue ha condiviso i tour nel corso degli anni ovvero Il Gruppo (Fede Poggipollini alla chitarra e Niccolò Bossini alla chitarra, Max Cottafavi alla chitarra, Luciano Luisi alle tastiere, Ivano Zanotti alla batteria, Davide Pezzin al basso, i ClanDestino (Max Cottafavi alla chitarra, Giò Marani alle tastiere, Gianfranco Fornaciari alle tastiere, Gigi Cavalli Cocchi alla batteria, Mirco Consolini al basso) e La Banda (Fede Poggipollini alla chitarra, Mel Previte alla chitarra, Luciano Luisi alle tastiere, Robby Pellati alla batteria e Antonio Righetti al basso).

La scaletta delle canzoni

Da Balliamo sul mondo a Piccola stella senza cielo, da Certe notti a A che ora è la fine del mondo, sono tante le canzoni di successo che non mancheranno nella scaletta del concerto di Campovolo di Ligabue. Ecco, dunque, la probabile scaletta a cui si aggiungeranno sicuramente altri brani come quelli che eseguirà in duetto con i tanti ospiti:

Balliamo sul mondo

Hai un momento, Dio

Il giorno di dolore che uno ha

Happy Hour

Marlon Brando è sempre lui

Luci d’America

L’odore del sesso

Il giorno dei giorni

Niente paura

A che ora è la fine del mondo

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Gli ostacoli del cuore (con Elisa)

Volente o nolente (con Elisa)

Il mio nome è mai più (con Piero Pelù)

Certe notti

Viva l’Italia (con Francesco De Gregori)

Urlando contro il cielo

Piccola stella senza cielo

