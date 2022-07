Concerto Maneskin a Roma 2022/ Scaletta e info utili: 70mila persone al Circo Massimo

Concerto Maneskin al Circo Massimo di Roma del 9 luglio 2022: tutti i dettagli

Sono attese 70mila persone al concerto dei Maneskin previsto oggi, 9 luglio, al Circo Massimo di Roma. Un live di due ore per Victoria, Damiano, Ethan e Thomas, i quattro artisti di questa band ormai amatissima in tutto il mondo. E dopo i successi dell’ultimo periodo, anche al cinema, i Maneskin tornano sul palco di Roma, pronti ad esibirsi nei brani che li hanno resi noti e a far scatenare il pubblico presente.

Dopo le polemiche sui rischi legati alla propagazione dei virus al concerto dei Maneskin, stemperate con un invito al pubblico a indossare mascherine Ffp2, l’evento mantiene il suo orario di inizio alle 21, orario in cui chiuderà la fermata metro B Circo Massimo.

Concerto Maneskin a Roma: le info utili

Tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per il concerto dei Maneskin a Roma, devono sapere che troveranno tre i varchi di prefiltraggio per il controllo biglietti. Verrà poi ispezionato con il metal-detector e dovrà consegnare eventuali bottiglie o contenitori di vetro, dopo il divieto di alcolici stabilito dal prefetto Matteo Piantedosi. I tre accessi a disposizione sono: su via del Circo Massimo angolo viale Aventino, in via dei Cerchi angolo via di San Gregorio, e in via della Greca. Mentre un quarto accesso, all’angolo con via di San Teodoro, è riservato alla Tribuna Hospitality.

Parlando invece della questione traffico, 22 linee di bus sono state deviate ed è stato imposto lo stop alla circolazione dalle ore 20 di venerdì 8 luglio in via dell’Ara Massima di Ercole, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dei Cerchi e via Circo Massimo.

Maneskin, la possibile scaletta del concerto a Roma

Ma quale sarà la scaletta dei Maneskin al concerto di Roma di oggi 9 luglio 2022? Stando alle prime indiscrezioni, la band dovrebbe seguire questo ordine: 1 – Zitti e buoni 2- In nome del padre 3 – Mammamia 4 – Chosen 5- Womanizer (cover Britney Spears) 6 – La paura del buio 7 – Supermodel 8 – Coraline 9 – Close to the Top 10 – Amandoti (cover CCCP) 11 – I Wanna Be Your Slave 12 – If I Can Dream (cover Elvis Presley) 13 – For Your love 14 – Gasoline 15 – Torna a casa 16 – Vent’anni 17 – I Wanna Be Your Dog (cover The Stooges) 18 – Beggin’ (cover The Four Seasons) 19 – Morirò da re 20 -Touch Me My 21 – Generation 22- Lividi sui gomiti 23 – Le parole lontane 24 – I Wanna Be Your Slave (bis).

