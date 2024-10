Forse lo conosciamo meglio come frontman dei Maneskin, ma ora è pronto a tuffarsi in una nuova esperienza da solista – senza però lasciare la band – che lo porterà forse ad arricchire ulteriormente il suo bagaglio artistico. Stiamo parlando di Damiano David, classe 1999 e originario di Roma, diamante della musica italiana ormai da tempo considerando i recenti successi conseguiti proprio con Maneskin. Partiamo dunque dagli albori della sua carriera che per ovvie ragioni si ricollega al percorso della band. Insieme partecipano alla decima edizione di X-Factor e conquistano in poco tempo pubblico e critica; nonostante ciò e abbastanza a sorpresa i Maneskin arrivano secondi (tra mille discussioni) ma la band è la vera vincitrice della competizione e da li a poco tempo lo dimostrerà a tutti.

Damiano David ha lasciato i Maneskin?/ La nuova "sfida" spaventa i fan: i dubbi sul futuro della band

Damiano David è il personaggio di spicco dei Maneskin, sia per un attitudine molto carismatica sia per la sua voce; come dimostrato dalla vittoria della band con la canzone Zitti e Buoni prima Sanremo e poi Eurovision, entrando nella storia della musica italiana. In poco tempo i Maneskin conquistano il mondo e nel 2021 riescono – pochi mesi dopo la vittoria di Sanremo – ad aprire il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Sarà un autentico apripista e ora i Maneskin sono famosissimi in tutto il panorama internazionale.

Dove Cameron, chi è la fidanzata di Damiano David/ Cantante e attrice: "La più bella del mondo..."

Damiano David, vita privata: dall’ex fidanzata Giorgia Soleri alla liaison con Dove Cameron

In poco tempo Damiano David si fa conoscere sui palcoscenici di tutto il mondo non solo per la sua voce ma anche per il suo modo di porsi, un nuovo modo ‘da bello e dannato’. Allo stesso tempo i Maneskin volano e Damiano – tra l’altro noto tifoso della Roma – desta curiosità anche per la sua vita privata e il gossip attorno a questa. Un personaggio irriverente, per diversi anni legato all’ex fidanzata Giorgia Soleri e ora invece impegnato in una nuova relazione con la modella e autentica icona (con milioni di follower) Dove Cameron, e i due si sono più volte mostrati in uscite pubbliche; molto uniti e recentemente si sono mostrati in diversi eventi. Riguardo Damiano c’è inoltre da dire che sta cominciando una carriera da solista.

Enrico Melozzi a La Volta Buona: “L’incidente mi ha cambiato, ero rimasto solo”/ “L’incontro con i Maneskin…”

Sia Damiano David che Victoria De Angelis stanno provando questo nuovo ruolo anche se c’è da chiarire che i Maneskin sono in ottimi rapporti e non hanno mai deciso di separarsi. Lo scorso anno il frontman ha rilasciato una bella intervista a Gianluca Gazzoli dove ha parlato sia di vita privata (e della chiusura della relazione con Giorgia Soleri) e sia del rapporto con i media sottolineando che tra le altre cose non gradisce affatto i paparazzi: “Una persona, nonostante sia qualcuno che vediamo in televisione, deve sentirsi al sicuro di comportarsi in pubblico come crede e non aver paura di qualcuno che possa rovinargli la vita con una foto o un video. Esiste la sfera privata e quella cosa deve rimanere privata”, spiegò il cantante.