Concerto Marco Mengoni a Roma, Stadio Olimpico 22 giugno 2022/ Scaletta, orari e info

Marco Mengoni, concerto Roma Stadio Olimpico 22 giugno 2022

Marco Mengoni prosegue la tappa del tour e stasera si esibirà allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo il successo di san Siro, il cantante concluderà mercoledì 22 giugno il suo tour negli stadi. Sul palco dell’Olimpico Mengoni ospiterà alcuni artisti del panorama musicale italiano contemporaneo. Tra questi, Gazzelle, con cui condivide la traccia Il meno possibile, e Madame, che lo accompagna invece in Mi fiderò. Ma, come annunciato sui social, sarà presente anche Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. Il concerto inizierà alle 21.00. Marco Mengoni si esibirà nelle sue hit e brani di repertorio.

Scaletta Concerto Marco Mengoni a Roma, Stadio Olimpico

La scaletta, salvo modifiche, dovrebbe essere la seguente: Cambia un uomo, Esseri umani, No Stress, Voglio, Muhammad Ali, Psycho killer, Credimi ancora, Mi fiderò, Solo due satelliti, Luce, Proteggiti da me, Parole in circolo, L’essenziale, Non passerai, Onde, Sai che, Hola (I Say), Ti ho voluto bene veramente, Duemila volte, Come neve, In un giorno qualunque, Guerriero, Ma stasera, Pronto a correre, Io ti aspetto e Buona vita. I biglietti per il concerto di Marco Mengoni del 22 giugno allo stadio Olimpico di Roma non sono ancora esauriti. Sono ancora disponibili, infatti, alcuni posti nei settori numerati e nel prato. Il concerto avrà inizio alle 21.00. L’apertura dei cancelli è fissata per le 16.30.

Marco Mengoni si esibirà in ventisette canzoni tra giochi di luce ed effetti speciali. Ci sarà spazio però anche per un monologo. Prima del concerto a San Siro, Mengoni ha incontrato la stampa e in questa occasione ha svelato: “Ho pensato alla parola, al come porsi all’altro. Ho cercato quelle parole che vorrei togliere dal vocabolario. L’idea è arrivata dopo aver visto un’intervista in cui Goran Bregovic diceva che nella sua lingua non esiste la parola tolleranza. Se solo bastasse eliminare le parole per dimenticare il loro significato. Mi sa che la vita è solo tempo per provare a capirci qualcosa, io non so se sono a buon punto, ma per la prima volta non mi fa paura”.

Marco Mengoni aprirà il concerto dalla parte del pubblico: “Per una volta ho voluto vedere il palco nel modo in cui lo vedono loro”, ha dichiarato. Per Marco Mengoni è la prima volta negli stadi ma lui non ha paura: “Tredici anni fa non ci avrei mai nemmeno pensato. Non ho più paura di niente perché ne ho avuta troppa prima. Ora so che va bene così”, ha spiegato. Marco Mengoni è uno degli artisti più amati dal pubblico e le sue canzoni sono diventate delle hit di successo. Un successo meritatissimo per un artista nostrano che passo dopo passo è riuscito a smarcarsi dall’etichetta di vincitore del talent dimostrando di avere le carte in regola per proseguire in questa carriera.











