Gigi D’Alessio/ Anna Tatangelo, il motivo della loro passata crisi… (Battiti Live 2019)

C’è grande attesa per la presenza di Gigi D’Alessio a Battiti Live 2019. Il cantante napoletano, cantautore, e produttore discografico, classe 1967, ha fatto tanto parlare di sé in passato: da un lato per la sua musica, dall’altro per la sua relazione con Anna Tatangelo. Purtroppo nel suo passato ha anche inanellato qualche spiacevole problematica economica, quel che è certo è che i suoi compaesani l’hanno sempre apprezzato per la sua canzone e il suo modo di fare musica, grazie al quale si è imposto sul panorama musicale italiano. Oggi, il 2019, si rivela un anno particolarmente favorevole. Infatti, dal 3 maggio, in radio passa il suo ultimo singolo, esito di un duetto tra lui e Guè Pequeno: due voci molto diverse tra loro con una musicalità differente. Si tratta di due mondi distanti che, per la prima volta, in questa canzone dal titolo Quanto amore si dà, unisce due artisti i cui mondi possono apparire diametralmente opposti. Il singolo anticipa l’album del cantautore d’Alessio, in uscita a settembre. L’artista specifica che la stesura di questi pezzi è stata fatta senza fretta con lo scopo di confezionare un lavoro pronto ad emozionare il pubblico. Il suo ultimo album di inediti era stato pubblicato circa due anni fa, in concomitanza con la sua ultima partecipazione al festival di Sanremo, e rimandava alla data di nascita del cantante che ha voluto, in qualche modo, celebrare il suo cinquantesimo compleanno: 24.02.1967. I due artisti che fanno da colonna sonora a quest’estate italiana sono stati visti fianco a fianco nel talent show di Rai Due, The Voice of Italy, e, già in queste circostanze hanno dimostrato una grande sinergia che è stata facilmente replicata in questa canzone dai ritmi reggae giamaicani. Manco a dirlo il testo racconta una storia d’amore, propone l’immagine di una spiaggia al tramonto e di un mare che fa innamorare.

Gigi D’Alessio, Battiti Live 2019: il tour con Nino D’Angelo

Nelle giornate del 21-22-23 giugno Gigi D’Alessio, oggi a Battiti Live, insieme a Nino D’Angelo, ha partecipato ad uno spettacolo esclusivo presso l’Arena Flegrea di Napoli. In quest’occasione i due artisti si sono esibiti in uno spettacolo indimenticabile per tutti i loro fan, proponendo i successi più noti della loro carriera. L’estate vede D’Alessio impegnato anche nella partecipazione della dodicesima rassegna di Concerti al tramonto al Giardino Roversi di Salina che si terranno tra il dieci e il ventidue agosto. Anche quest’anno la direzione artistica è stata affidata a Syria che oltre a proporre un programma ricco di appuntamenti, ha voluto chiamare anche il cantautore D’Alessio per omaggiare la canzone napoletana.

Infine, volendo parlare della sua storica relazione con Anna Tantangelo, la sua compagna, dalla quale l’artista ha avuto anche un figlio di nome Andrea, ha svelato proprio in questi giorni il motivo della loro crisi. Sembrerebbe infatti che Anna avesse lasciato la casa dei genitori per andare direttamente a vivere con Gigi, saltando il periodo in cui avrebbe potuto vivere da sola, pensando unicamente a sé stessa. Qualche tempo fa, dopo la separazione da D’Alessio, la Tatangelo si è trovata a condividere il suo appartamento con il suo bimbo di otto anni. In occasione della stessa intervista la Tatangelo ha dichiarato che un periodo di lontananza non ha fatto che bene al loro rapporto e oggi il legame con il cantautore napoletano è più saldo di prima. La loro unione si è rafforzata la consapevolezza comune di dover dedicarsi più tempo l’uno all’altro senza darsi per scontati, soprattutto dopo quattordici anni d’amore.

