Concerto per la pace 2023, Federica Panicucci/ Diretta, ospiti: come vederlo in streaming

Concerto per la Pace 2023, da Aka7even a Marcell Jacobs: artisti e sportivi tra gli ospiti

Torna il Concerto per la Pace 2023, lo spettacolo dedicato alla Giornata Mondiale per la pace si terrà presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma. Scelta per la conduzione Federica Panicucci, con la collaborazione di artisti italiani e non solo uniti per lanciare il proprio messaggio di speranza. All’evento hanno infatti aderito esponenti di vari ambiti artistici, dal mondo della musica al cinema, passando per lo sport e la TV.

Grande attesa per il Concerto per la Pace previsto per il prossimo 1° gennaio 2023. Lo spettacolo dedicato alla speranza aprirà il nuovo anno presentando i più grandi artisti della scena nazionale e internazionale. Tra gli ospiti del panorama musicale figurano Orietta Berti, Fiorella Mannoia, Cristina D’Avena, Amy Lee, Josè Carreras e Gigi D’Alessio. Gli artisti canteranno i loro più grandi successi accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema con la direzione di Adriano Pennino. Calcheranno il palco del Concerto per la Pace anche attori del calibro di Bianca Guaccero, Elena Sofia Ricci e Leo Gullotta. Offriranno il proprio contributo anche gli sportivi Fiona May, Chiara Vingione, Federica Pellegrini e Marcell Jacobs.

Concerto per la Pace 2023, dove vederlo in streaming e scopo benefico

Il Concerto per la Pace 2023 si terrà a Roma, presso l’Auditorium della Conciliazione. Lo spettacolo dedicato alla Giornata Mondiale per la pace sarà trasmesso in esclusiva Mediaset, in onda in prima serata su Canale5. Alla conduzione Federica Panicucci, che accoglierà sul palco tantissimi artisti italiani e internazionali per un messaggio di pace all’insegna dell’arte e dello sport.

Il Concerto della Pace 2023 avrà come fine benefico il supporto per la popolazione Ucraina, devastata dalla durezza dell’attuale conflitto bellico con la Russia. Per lo scopo benefico, gli spettatori potranno supportare le Missioni Don Bosco, un progetto dei salesiani che mira alla realizzazione di un bunker. L’idea e l’auspicio è che la costruzione divenga un prestigioso teatro una volta terminate le vessazioni del conflitto. Per offrire il proprio contributo alla causa è possibile, fino al 6 gennaio, inviare un SMS al numero 45594. Contattando il numero da cellulare o numero fisso sarà possibile garantire una donazione in favore della causa.

