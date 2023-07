Concerto Pooh a San Siro, Milano 6 luglio 2023/ Nella scaletta, il tributo a Stefano D’Orazio

I Pooh tornano ad esibirsi dal vivo, dopo la pausa dalle scene: l’omaggio a Stefano D’Orazio

Dopo sette anni di lontananza dalle scene live, la storica formazione musicale dei Pooh si riunisce sul palco dello Stadio San Siro di Milano, per un concerto evento, che tra passato e presente rende omaggio alla storia del gruppo, anche in memoria di Stefano D’Orazio. Il concerto evento nel segno del nuovo tour dei Pooh –AMICIXSEMPRE LIVE 2023- é previsto nella giornata di giovedì 6 luglio 2023, per una travolgente serata volta a celebrare il primo cinquantennale della storia musicale del gruppo che ha rivoluzionato per sempre la musica made in Italy, ispirando fruitori musicali e generazioni di artisti. E tra una canzone e l’altra, nel mezzo della set-list dell’evento, non può mancare la tribute performance in ricordo del compianto membro, venuto a mancare nel 2020 gettando nello sconforto gli altri membri dei Pooh: Stefano D’Orazio.

Il live show milanese si preannuncia dalle emozioni al cardiopalmo, con una set-list di

56 brani in oltre 3 ore di musica, volte ad omaggiare le emozionanti opere musicali che la band italiana -nella formazione in attività Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli- ha realizzato segnato la storia dell’Entertainment, non senza il ricordo di Stefano D’Orazio. Per la quota ospiti speciali sul palco del live show dei Pooh, é inoltre annunciato Il Volo.

Ma la reunion dello storico gruppo musicale della musica made in Italy non si ferma alla data di Milano. Infatti, al concerto di Milano si aggiunge una data dei Pooh da tenersi allo Stadio Olimpico di Roma, il 15 luglio 2023. Il Volo resta il gruppo ospite della reunion, anche alla data romana, e intanto, nell’attesa del via alla reunion, é possibile anticipare anche la set-list delle canzoni previste alle esibizioni della nuova data milanese dei Pooh.

La set-list del tour dei Pooh é fruibile su Spotify Italy

La scaletta del Tour 2023 dei Pooh è ripresa fedelmente nella apposita playlist attiva su Spotify Italia e dal titolo “POOH: AMICIXSEMPRE LIVE 2023”:

AMICIXSEMPRE

Canterò per te – 2014 Remaster

Stai con me

Rotolando respirando -2014 Remaster

Giorni infiniti

Dove comincia il sole, Pt.1

Dove comincia il sole, Pt.2

Isabel

L’aquila e il falco

L’ultima notte di caccia – 2014 Remaster

Eleonora, mia madre – 2014 Remaster

Il tempo di una donna

La donna del mio amico

L’altra donna

Stare senza di te

In diretta nel vento – 2014 Remaster

Noi due nel mondo e nell’anima

La mia donna

L’anno, il posto, l’ora… – 2014 Remaster

Io e te per altri giorni – 2014 Remaster

Infiniti noi – 2014 Remaster

Parsifal (1ª Parte) – 2014 Remaster

Parsifal (2ª Parte) – 2014 Remaster

Vieni fuori

In silenzio

Alessandra – 2014 Remaster

Quando una lei va via – 2014 Remaster

Nascerò con te

Piccola Katy

Risveglio – 2014 Remaster

Viva – 2014 Remaster

Grandi speranze – 2014 Remaster

Il ragazzo del cielo

Lettera da Berlino est – 2014 Remaster

Dall’altra parte

Tu dov’eri

Orient Express – 2014 Remaster

Notte a sorpresa – 2014 Remaster

Cercando di te

Ci penserò domani – 2014 Remaster

Incredibilmnete giù – 2014 Remaster

Ali per guardare, occhi per volare – 2014 Remaster

Mediterraneo – 2014 Remaster

Maria marea

Pierre – 2014 Remaster

40 primavere

Solo voci – 2014 Remaster

Uomini soli

Io sono vivo – 2014 Remaster

Noi siamo in pericolo – 2014 Remaster

Tanta voglia di lei – 2014 Remaster

Dammi solo un minuto – 2014 Remaster

Se c’è un posto nel tuo cuore

Pensiero – 2014 Remaster

Dimmi di sì

Chi fermerà la musica

UN EVENTO PER RIVIVERE LA STORIA DELLA BAND E PER RICORDARE STEFANO D’ORAZIO

A distanza di sette anni dall’ultima esibizione dal vivo, i Pooh si preparano a tornare sul palco con il concerto più lungo della loro carriera. La band, d’altro canto, ha venduto più di 100 milioni di dischi, registrando un record assoluto per un complesso italiano. Sul palco di San Siro Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno gli oltre 50 anni di carriera, dedicando la notte a Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh scomparso nel 2020. Special guest della serata, Il Volo: i Pooh hanno personalmente invitato Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ad unirsi a loro sia a San Siro, sia nell’altro grande live dell’estate previsto per sabato 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

LA SCALETTA UFFICIALE DEL CONCERTO

La tracklist ufficiale del Tour 2023 dei Pooh è contenuta nell’imperdibile playlist su Spotify dal titolo POOH: AMICIXSEMPRE LIVE 2023. Di seguito, dunque, la scaletta ufficiale del concerto di questa sera, giovedì 6 luglio, allo Stadio San Siro di Milano, il cui inizio è previsto per le 20:30.

