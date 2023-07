LDA live: successo inarrestabile/ Raddoppia il tour: le nuove date

Amici di Maria De Filippi, LDA torna ad attivarsi live: l’annuncio delle nuove date di concerti é social

Può dirsi il re dei live nella calda estate 2023, LDA, che non a caso dopo la conquista di molteplici eventi estivi ora raddoppia il tour ‘LDA live’. É il diretto interessato a dare annuncio dei nuovi concerti che lo attendono, sul palco di LDA live, e l’occasione é un nuovo post condiviso a mezzo social con il popolo del web.

Riattivatosi su Instagram, attraverso un nuovo post pubblico il figlio d’arte di Gigi D’Alessio preannuncia il suo ritorno in tour, a distanza dalla prima leg di concerti live che lo ha visto protagonista nel periodo post-Sanremo 2023. “Ci vediamo in giro belli…date in aggiornamento…” , é il messaggio che rilascia a mezzo Instagram, Luca D’alessio in arte LDA, a corredo del post che mostra le date evento del rinnovato tour, LDA live.

Un annuncio social che sta mandando letteralmente in visibilio il popolo del web, tanto che registra un esorbitante volume di interazioni social di consenso, a suon di like, commenti e condivisioni da parte degli utenti via Instagram.

E il tutto accade dopo il successo travolgente che LDA ha conseguito sul palco di Tim Summer Hits e Napoli Pizza Village, che tra gli eventi live nel cuore dell’estate hanno permesso al Big più giovane di Sanremo 2023 di presentare al pubblico il nuovo singolo candidato al titolo di tormentone estivo, “Granita”.

Miriam Galluccio e il gesto d’amore per LDA

Tra le reaction al raddoppio di LDA live, intanto, in barba ai gossip che vedrebbero i due giovani protagonisti di una crisi d’amore, la fidanzata ufficiale di LDA, Miriam Galluccio, palesa il suo amore per il figlio d’arte. La mora influencer condivide le nuove date tra le Instagram stories con l’emoticon di una mano che compie il gesto del cuore. Insomma, oltre alla carriera anche l’amore, per il figlio d’arte di Gigi D’Alessio, prosegue a gonfie vele.

