Concerto Primo Maggio 2021 streaming e tv/ Come vederlo in tv e radio: tutte le info

Sei ore di musica per gli appassionati del Concerto del Primo Maggio che, per l’edizione 2021 torna all’aperto, ma in uno scenario diverso da Piazza San Giovanni. A partire dalle 16.30, comincerà la grande maratona del Concerto del Primo Maggio di Roma che potrà essere seguita in diretta televisiva su Raitre, ma anche in diretta streaming. Come ogni anno, ad accompagnare la Festa dei lavoratori trasmettendo tutto il Concertone promosso da da CGIL, CISL e UIL. La lunga diretta, dal palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, comincerà alle 16.30 e sarà disponibile live e on demand anche su Raiplay sia accedendo direttamente al sito che scaricando la’pposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi. Attraverso Raiplay, oltre a seguire contemporaneamente la diretta televisiva, sarà possibile recuperare esibizoni degli artisti sul palco già trasmesse o guardare contenuti esclusivi come il dietro le quinte. Dalle 20 alle 24 su Rai3, inoltre, ci saranno anche sottotitoli ed audiodescrizione, e su RaiPlay con la traduzione in LIS.

Diretta Streaming Concerto Primo Maggio 2021: come seguirlo in radio

A seguire il Concerto del Primo Maggio 2021 condotto da Stefano Fresi e Ambra Angiolini con la partecipazione di Lillo sarà anche Rai Radio2, radio ufficiale del concerto del Primo Maggio. Alle 16.35, anche la diretta radiofonica del Concertone potrà essere seguita su Raiplay. Silvia Boschero e Diletta Parlangeli, direttamente dal backstage, racconteranno cosa accade prima delle esibizioni e, dalle 20.30, passeranno il testimone a Gino Castaldo ed Ema Stokholma. Sulle frequenze di Rai Radio 2, inoltre, sarà possibile ascoltare tutte le interviste a caldo degli artisti. Tutto il Concertone sarà trasmesso in simulcast anche da Rai Radio2 Indie, disponibile nel bouquet Dab+ di Radio Rai, sul Digitale Terrestre Tv e su web e app RaiPlayRadio.

