Concerto Una nessuna centomila/ Scaletta e ospiti: in 100 mila per Pausini, Mannoia ed Emma

Questa sera, sabato 11 giugno, si accendono le luci dell’Arena di Reggio Emilia per il concerto “Una, Nessuna, Centomila”. Si tratta di un evento attesissimo, organizzato da sette star della musica italiana (Emma, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Giorgia, Elisa, Alessandra Amoroso, Gianna Nannini) che si schierano contro la violenza di genere. Un concerto dai temi importanti, quindi, e con una scaletta altrettanto preziosa. Nel corso della serata, infatti, si esibiranno tra gli altri Caparezza, Diodato, i Sottotono, Brunori Sas, Eros Ramazzotti, Tommaso Paradiso, Coez, coi quali le padrone di casa duetteranno sul palco. L’orario di inizio del concerto è stato fissato attorno alle 19.30, con apertura dei cancelli già a partire dalle ore 11.

Concerto “Una, Nessuna, Centomila”, in 100 mila per Laura Pausini & co

L’entusiasmo è pazzesco, basti pensare che per il concerto “Una, Nessuna, Centomila” si preannunciano quasi 100mila spettatori. Lo spirito dell’evento ha catalizzato le attenzioni del grande pubblico, che ha risposto in massa ed in maniera straordinaria. C’è tanta voglia di musica e leggerezza, evidentemente, specie dopo i rinvii degli ultimi anni causati dalla pandemia e dall’emergenza sanitaria. Inaugurato da Luciano Ligabue, la nuova edizione del concerto di quest’anno vuole sorprendere e infrangere ogni record. Emma, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Giorgia, Elisa, Alessandra Amoroso e Gianna Nannini saranno in prima linea per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza, insieme ad un cast eccezionale. Dunque l’attesa sta per finire, è il momento della musica e della solidarietà sul palco di Campovolo.

