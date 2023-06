Concerto Vasco Rossi a Bologna: scaletta e canzoni/ Sally e Albachiara in chiusura

Vasco Rossi, il nuovo tour parte questa sera da Bologna: 4 date nella “sua” città

Manca ormai pochissimo alla partenza ufficiale del nuovo tour italiano di Vasco Rossi: Vasco Live 2023. L’artista emiliano partirà proprio dalla sua terra aprendo lo spettacolo questa sera allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per l’evento sono attesi circa 40mila spettatori tanto che il concerto sarà ripetuto anche per la giornata di mercoledì oltre alle date di domenica 11 giugno e lunedì 12. La scelta di quadruplicare la sua presenza allo Stadio di Bologna è chiaramente un tributo alla terra che l’ha consacrato dal punto di vista artistico oltre che un regalo per i giorni di sofferenza vissuti per la terribile alluvione.

Vasco Rossi: "Alluvione in Emilia? Porterò un po' di gioia"/ "Bologna è casa mia!"

“Finalmente Bologna; con quattro concerti allo stadio Dall’Ara. Non scontato profeta in patria…Finalmente quest’anno parte da qui il mio tour; per me è un omaggio a questa città che mi ha adottato all’età di quindici anni, ci sono cresciuto, ci ho fatto l’università e mi sono formato culturalmente nei miei formidabili anni ’70”. Queste le parole di Vasco Rossi alla vigilia del primo concerto per il Vasco Live 2023 – riportate da Sky Tg24 – che ha poi aggiunto: “Ho fatto teatro sperimentale, ho scoperto Ionesco, la letteratura americana, il progressive rock e il grande sogno anarchico di Bakunin…”

Vasco Rossi: "Sanremo? mandai tutti a quel paese…"/ "La Coca Cola voleva denunciarmi"

Vasco Rossi, la possibile scaletta: mix tra brani iconici e più recenti con “sorpresa” in chiusura

Vasco Rossi non si trattiene nel rappresentare la grande emozione che lo porterà, a partire da questa sera, per ben 4 volte in una settimana sul palco dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. “Sempre da qui ho cominciato ad amare l’arte di scrivere canzoni; sono partito per questa straordinaria, incredibile ed inimmaginabile avventura artistica e musicale“. In vista del concerto di questa sera, il rocker non ha svelato quale sarà l’ordine dei brani che deciderà di regalare al pubblico emiliano. Sempre SkyTg24 ipotizza però la possibile scaletta.

Vasco Rossi: "Usavo sostanze per restare sveglio…"/ "Spero di morire sul palco!"

Vasco Rossi, per la scaletta di questa sera allo Stadio Dall’Ara per il tour Vasco Live 2023, potrebbe partire da “Dillo alla Luna”, brano iconico contenuto nell’album Liberi liberi del 1989. Il rocker potrebbe continuare mixando successi del passato e più recenti; sempre Sky Tg24 ipotizza come la canzone di apertura potrebbe essere seguita da Stendimi, Rock’n’roll show e Non sei quella che eri. In totale Vasco Rossi dovrebbe proporre circa 27 canzoni, ma il numero è chiaramente ipotetico. I brani cult del cantautore come Sally, Siamo solo noi e Albachiara potrebbero essere proposti in chiusura per donare un concentrato di emozioni incredibili prima di salutare il pubblico che riabbraccerà nuovamente il giorno successivo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA