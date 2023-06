Elettra Lamborghini sbotta contro un hater/ “Secondo te le protesi me le hanno fatte entrare dal cu*o?”

Elettra Lamborghini sbotta contro le critiche: “Hai la segatura nel cervello?“

Elettra Lamborghini non ci sta e, dopo l’ennesima critica social ricevuta dai leoni da tastiera, ha risposto con veemenza a chi la accusa di essere ricorsa alla chirurgia estetica. La cantante, che è destinata a diventare una delle regine della prossima estate musicale grazie al nuovo tormentone Mani in alto, ha infatti risposto al commento di un followers che la accusava di aver messo le protesi e che quelli non sono i suoi veri addominali. Un ragionamento che, a detta della twerking queen più famosa d’Italia, non avrebbe un filo logico.

“Scusami ma tu hai la segatura nel cervello?! Ma pensi che si possano mettere le protesi ovunque?! Adesso spiegami, no perché vorrei capire secondo te me le hanno fatte entrare dal cu*o le “ protesi“ per non avere nemmeno una cicatrice o meglio uno squarcio nella pancia?!“, la piccata risposta al commento sotto un recente post condiviso su Instagram. L’attacco furente poi prosegue: “Tesoro, ti do un consiglio, studia un po’ la materia se proprio e poi torna quando sarai più informato ok gioiellino?!“.

Elettra Lamborghini zittisce dunque le critiche degli haters, smentendo di essere ricorsa alla chirurgia estetica e confermando che i suoi addominali sono veri a tutti gli effetti. La cantante, al termine del duro intervento social in risposta alla critica, ha rivendicato che il suo fisico è frutto di esercizio quotidiano: “Sono mesi che mi spacco letteralmente di allenamento più di una volta al giorno, ho perso peso come perdono peso tutte le persone di questo mondo, magnando de meno e allenandomi di più…“.

Uno stile di vita sano e una maggior attività quotidiana le hanno così consentito di raggiungere importanti traguardi, fortificando il proprio fisico. Così la Lamborghini ha rispedito al mittente l’ennesima critica che quotidianamente riceve sui suoi social, mostrando un fisico mozzafiato e ricevendo tantissimi messaggi di apprezzamento da parte dei suoi numerosissimi followers.

