Concerto Vasco Rossi a Messina 2022/ Scaletta canzoni, il rocker: “Finalmente…”

Concerto Vasco Rossi a Messina 2022

Dopo la doppia data di Roma che ha portato Vasco Rossi al Circo Massimo a radunare centinaia di persone, questa sera, la musica del Komandante infiammerà la Sicilia. Dopo le tappe di Trento, Milano, Imola, Napoli e Roma, il tour 2022 di Vasco arriva a Messina. Questa sera, a partire dalle 21.30, Vasco salirà sul palco dello stadio San Filippo di Messina. Con lui, naturalmente, ci sarà la sua storica band. Oltre alla guest Star Claudio Golinelli detto il Gallo che accompagnerà Vasco nella parte finale del concerto regalando le note di Siamo solo noi, ci saranno anche Beatrice Antolini ai cori, percussioni, piano, Matt Laugh alla batteria, Vince Pastano alla chitarra, cori, direttore musicale, Stef Burnes alla chitarra, Andrea Torresani al basso, Alberto Rocchetti alle tastiere, piano, cori, Frank Nemola ai cori, tastiere, programmazione,.

Presente sul palco anche la sezione dei fiati composta da Andrea Ferrario ai sax, Tiziano Bianchi alla tromba, Roberto Solimando al trombone.

Le parole di Vasco Rossi

Sempre presente sui social, Vasco Rossi, oltre a condividere foto e video dei fan che attendevano il suo ritorno sul palco dal 2020, il rocker condivide anche ricordi, sensazioni ed emozioni e così, dopo essere arrivato a Messina, ha annunciato la propria presenza in Sicilia con un post su Instagram.

“Eccoci qua in Sicilia!! Una terra meravigliosa, calda e accogliente!!! Sono molto felice di tornare oggi, dopo 4 anni, allo stadio San Filippo – Franco Scoglio di Messina, nello splendido anfiteatro naturale!! Abbracciando la palma abbraccio anche tutti voi! Evviva!!!”, ha scritto il rocker pronto a lasciarsi travolgere dall’affetto e dall’amore dei fan.

La scaletta delle canzoni

I grandi e intramontabili successi di ieri accompagnano le canzoni più nuove di Vasco Rossi dando vita ad una scaletta che accontenta sia i fan storici del rocker che lo seguono dagli esordi sia quelli più recenti che hanno imparato ad amarlo con gli ultimi album. Ecco, dunque, la scaletta completa delle canzoni:

1. XI comandamento

2. L’uomo più semplice

3. Ti prendo e ti porto via

4. Se ti potessi dire

5. Senza parole

6. Amore… aiuto

7. ….Muoviti!

8. La pioggia alla domenica

9. Un senso

10. L’amore l’amore

11. Interludio live 2022

12. Tu ce l’hai con me

13. C’è chi dice no

14. Gli spari sopra

15. ….Stupendo

16. Siamo soli

17. Una canzone d’amore buttata via

18. Ti taglio la gola

19. Rewind

20. Delusa

21. Eh… già

22. Siamo qui

23. Sballi ravvicinati del terzo tipo

24. Toffee

25. Sally

26. Siamo solo noi

27. Vita spericolata

28. Canzone

29. Albachiara













