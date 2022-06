Concerto Vasco Rossi Firenze 2022/ Scaletta canzoni: folla di fan da tutta Italia

Concerto Vasco Rossi alla Visarno Arena di Firenze, 3 giugno 2022

Tutto pronto per la grande notte di Vasco Rossi a Firenze dove, questa sera, alla Visarno Arena, sarà il protagonista di un concerto memorabile che ha portato nella città toscana una folla di fan, arrivata da ogni parte d’Italia e che è pronta a sfidare il gran caldo di queste ore. Dopo i grandi spettacoli di Trento, Milano e Imola, in attesa della doppia data del Circo Massimo di Roma, Vasco è pronto ad infiammare la Visarno Arena dove sono attesi circa 63mila spettatori. Biglietti introvabili, esattamente come per le altre date, per la data fiorentina del tour 2022 del Komandante, sempre più re degli stadi italiani.

Vasco, arrivato in città già ieri, è stato inondato dall’affetto del suo popolo composto da varie generazioni. Ci sono i coetanei del rocker che, oggi, vanno ai suoi concerti con figli e nipoti. Una grande festa quella che si svolgerà questa sera a Firenze come ha annunciato lo stesso Vasco. “Sono arrivato a Firenze… O in Arabia Saudita. Con il sole in faccia fino a sera. Domani (oggi ndr) sudiamo“, ha scritto Vasco su Instagram.

La band e il popolo di Vasco Rossi al concerto di Firenze

Nonni, genitori, figli e amici: tutto questo è il popolo di Vasco Rossi che, puntualmente, trasforma ogni concerto in una grande festa in cui tutti sono amici. Dopo due anni di pandemia, il popolo del Komandante aspettava con ansia questo momento per tornare a cantare sotto il palco i più grandi successi del rocker italiano che, per il tour 2022, oltre ad avere al proprio fianco la fedelissima band, ha scelto di arricchirla con una sezione di fiati composta da Andrea Ferrario ai sax, Tiziano Bianchi alla tromba, Roberto Solimando al trombone.

Con loro, poi, gli storici musicisti di Vasco, amatissimi dai suoi fan: Vince Pastano alla chitarra, cori, direttore musicale, Stef Burnes alla chitarra, Andrea Torresani al basso, Alberto Rocchetti alle tastiere, piano, cori, Frank Nemola ai cori, tastiere, programmazione, Beatrice Antolini ai cori, percussioni, piano, Matt Laugh alla batteria. La guesta star, invece, è il fedele amico Claudio Golinelli che delizia il popolo di Vasco con il suo basso durante i bis.

La scaletta delle canzoni

Anche a Firenze, saranno 28 le canzoni che eseguirà Vasco Rossi. Uno show che durerà più di due ore per la la gioia degli oltre 60mila fan che sono pronti a sfidare il caldo. Ecco la scaletta delle canzoni:

1. XI comandamento

2. L’uomo più semplice

3. Ti prendo e ti porto via

4. Se ti potessi dire

5. Senza parole

6. Amore… aiuto

7. ….Muoviti!

8. La pioggia alla domenica

9. Un senso

10. L’amore l’amore

11. Interludio live 2022

12. Tu ce l’hai con me

13. C’è chi dice no

14. Gli spari sopra

15. ….Stupendo

16. Siamo soli

17. Una canzone d’amore buttata via

18. Ti taglio la gola

19. Rewind

20. Delusa

21. Eh… già

22. Siamo qui

23. Sballi ravvicinati del terzo tipo

24. Toffee

25. Sally

26. Siamo solo noi

27. Vita spericolata

28. Canzone

29. Albachiara













