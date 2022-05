Concerto Vasco Rossi Imola 2022/ Scaletta canzoni e biglietti introvabili: le parole…

Concerto Vasco Rossi a Imola, 28 maggio 2022: sold out all’autodromo Dino ed Enzo Ferrari

Dopo la grande festa di Milano, Vasco Rossi, oggi sabato 28 maggio, sale nuovamente sul palco insieme alla sua band, per un nuovo ed imperdibile concerto. Il luogo porta a galla ricordi ed emozioni al popolo di Vasco che aspettava da tempo il ritorno del Komandante all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Un luogo a cui il popolo del Blasco è legatissimo e dove, per lo show di questa sera, sono arrivati fan da tutti Italia. Ventiquattro anni dopo da quella sera di giugno del 1998 in cui Vasco fu accolto da una folla immensa all’Heineken Jammin’ festivalAnche per il concerto di Imola, infatti, i biglietti sono introvabili. Ancora un sold out per Vasco che, con i suoi show, ha dato ufficialmente il via alla stagione dei concerti che il pubblico aspettava da due anni dopo lo stop forzato per la pandemia.

Concerto Vasco Rossi Milano 2022/ Scaletta canzoni e biglietti: dopo la tempesta...

Anche questa sera, per regalare emozioni indescrivibili ai fan, Vasco Rossi salirà sul palco con la sua fedelissima band: Stef Burnes alla chitarra, Vince Pastano alla chitarra, cori, direttore musicale, Andrea Torresani al basso, Claudio Golinelli, guest star dei bis con il suo fedelissimo basso, Alberto Rocchetti alle tastiere, piano, cori, Frank Nemola ai cori, tastiere, programmazione, Beatrice Antolini ai cori, percussioni, piano, Matt Laugh alla batteria. La novità è rappresentata da una sezione fiati formato da Andrea Ferrario ai sax, Tiziano Bianchi alla tromba, Roberto Solimando al trombone.

Vasco video “XI COMANDAMENTO”/ Apre tour 2022: oggi concerto a Milano con 80mila fan

Concerto Vasco Rossi: il ricordo su Imola

L’autodromo di Imola rappresenta un luogo speciale non solo per i fan, ma anche per Vasco Rossi che, alla vigilia del ritorno sul palco all’autodromo Enzo e Dino Ferrari, ha regalato un ricordo di un concerto che è entrato nella storia della musica ovvero quello che ha tenuto a giugno 1998.

“La prima volta quando ho sorvolato l’autodromo Enzo e Dino Ferrari a bordo di un elicottero.. Era il 1998, la prima volta per me ad Imola e la prima volta dell’Heineken Jammin’ Festival. In quell’occasione ho aperto l’autodromo al rock… insieme ai 130.000. Dopo esser arrivato con l’elicottero ho preso un raffreddore spaventoso. Non riuscivo a tenere gli occhi aperti.. che lacrimavano. Ero sdraiato sul divano disperato. È stato un momentaccio molto duro… Poi è arrivato il mio medico Gatti, mi ha fatto un massaggio, mi ha dato una medicina. Sono salito sul Palco e magicamente tutto è andato bene. Quella sera ho goduto parecchio, c’era una grande intesa, a tutti i livelli. Quando salgo sul Palco e parte la musica…tutto quadra!!”.

Vasco Rossi, concerto a Trento/ Scaletta, biglietti e ospiti: 120 mila all'evento

La scaletta del concerto Vasco Rossi di Imola del 28 maggio 2022

Vasco Rossi aprirà il concerto con “XI Comandamento”, brano estratto dall’ultimo album “Siamo qui”. Nel corso dello show, poi, il Komandante regalerà ai fan i suoi più grandi successi. Ecco la scaletta completa:

1. XI comandamento

2. L’uomo più semplice

3. Ti prendo e ti porto via

4. Se ti potessi dire

5. Senza parole

6. Amore… aiuto

7. ….Muoviti!

8. La pioggia alla domenica

9. Un senso

10. L’amore l’amore

11. Interludio live 2022

12. Tu ce l’hai con me

13. C’è chi dice no

14. Gli spari sopra

15. ….Stupendo

16. Siamo soli

17. Una canzone d’amore buttata via

18. Ti taglio la gola

19. Rewind

20. Delusa

21. Eh… già

22. Siamo qui

23. Sballi ravvicinati del terzo tipo

24. Toffee

25. Sally

26. Siamo solo noi

27. Vita spericolata

28. Canzone

29. Albachiara











© RIPRODUZIONE RISERVATA