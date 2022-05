Concerto Vasco Rossi Milano 2022/ Scaletta canzoni e biglietti: festa per 80mila fan

Concerto Vasco Rossi a Milano, 24 maggio 2022: sold out all’Ippodromo Snai

Dopo la grande festa di Trento che ha riportato Vasco Rossi sul palco ad esibirsi live davanti a 120mila fan, il tour del più grande rocker italiano continua oggi, martedì 24 maggio, con il concerto all’Ippodromo Snai di Milano per i quali i biglietti sono introvabili. Il concerto di Milano rientra nel tour che Vasco avrebbe dovuto tenere nell’estate 2020 quando tutto saltò a causa della pandemia. Dopo aver rinviato il tour anche lo scorso anno, il 2022 segna ufficialmente il grande ritorno live di Vasco, attesissimo dal suo numeroso popolo. Questa sera, per la grande festa dell’Ippodromo Snai di Milano, saranno in 80mila, pronti a cantare i più grandi successi del rocker ma anche la canzoni del suo ultimo album “Siamo qui”.

Il rocker di Zocca, giunto in anticipo all’Ippodromo di Milano per riabbracciare i suoi fan, giunti nel capoluogo da ogni parte d’Italia, si è mescolato a tecnici e operai per fare in modo che tutto sia perfetto per un concerto atteso per ben due anni.

I musicisti sul palco con Vasco Rossi per il Vasco Live

Accanto a Vasco Rossi, esattamente come accaduto durante il concerto di Trento, ci sarà la sua fedelissima squadra. A rendere indimenticabili i concerti di Vasco sono anche i suoi musicisti, apprezzatissimi dai suoi fan. Vasco, per il tour 2022, sceglie la sua squadra arricchita di qualche elemento per un totale di 11 musicisti sul palco. La band di Vasco per il tour 2022 è così formata:

Stef Burnes alla chitarra, Vince Pastano alla chitarra, cori, direttore musicale, Andrea Torresani al basso, Claudio Golinelli, guest star dei bis con il suo fedelissimo basso, Alberto Rocchetti alle tastiere, piano, cori, Frank Nemola ai cori, tastiere, programmazione, Beatrice Antolini ai cori, percussioni, piano, Matt Laugh alla batteria, Andrea Ferrario ai sax, Tiziano Bianchi alla tromba, Roberto Solimando al trombone.

La scaletta

Una scaletta composta da 29 canzoni tra i grandi classici del repertorio del Komandante come C’è chi dice no, Gli spari sopra, …Stupendo, Rewind fino al gran finale con Vita Spericolata, Canzone e Albachiara e brani nuovi come XI comandamento con cui Vasco ha scelto di aprire i suoi live 2022. Ecco la scaletta completa:

1. XI comandamento

2. L’uomo più semplice

3. Ti prendo e ti porto via

4. Se ti potessi dire

5. Senza parole

6. Amore… aiuto

7. ….Muoviti!

8. La pioggia alla domenica

9. Un senso

10. L’amore l’amore

11. Interludio live 2022

12. Tu ce l’hai con me

13. C’è chi dice no

14. Gli spari sopra

15. ….Stupendo

16. Siamo soli

17. Una canzone d’amore buttata via

18. Ti taglio la gola

19. Rewind

20. Delusa

21. Eh… già

22. Siamo qui

23. Sballi ravvicinati del terzo tipo

24. Toffee

25. Sally

26. Siamo solo noi

27. Vita spericolata

28. Canzone

29. Albachiara











