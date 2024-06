Concerto Vasco Rossi live al Circo Massimo, Rai Uno/ Diretta e scaletta: 30 hit intramontabili

Per gli amanti del rock e soprattutto del ‘rocker’ italiano per eccellenza sarà imperdibile l’appuntamento di questa sera con il concerto Vasco Rossi Live al Circo Massimo. Un docufilm che racconta il maxi evento tenutosi a giugno 2022 che con due date consecutive riuscì a raggiungere quota 137 mila spettatori. La grandezza del concerto Vasco Rossi Live al Circo Massimo e della scaletta è ascrivibile anche al particolare periodo di quel tempo: fu infatti il primo grande concerto dopo le ristrettezze dovute alla pandemia.

Vasco Rossi Live al Circo Massimo arriva dunque questa sera – su Rai Uno – con la regia di Pepsy Romanoff. Stando alla scaletta, uno spettacolo assicurato per chi non è riuscito a godersi l’evento dal vivo o con la proiezione cinematografica. 68mila spettatori divisi tra l’11 e il 12 giugno 2022 che, due anni dopo, sono ancora da considerare un record che passerà agli annali del mondo della musica.

“Anche stavolta un miracolo rock”: su Rai Uno il docufilm del concerto Vasco Rossi Live al Circo Massimo

Il concerto Vasco Rossi Live al Circo Massimo è da considerare un vero e proprio tripudio della sua immensa discografia. La scaletta di questa sera – che risale ovviamente all’evento tenutosi 2 anni prima – promette emozioni pure per chi vedrà per la prima volta il docufilm questa sera su Rai Uno. La scaletta del concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo è infatti condita dalle hit più intramontabili, dai successi più recenti, ma anche da performance totalmente inedite.

“Anche stavolta Vasco ha fatto il suo miracolo Rock. Alcuni brani li ho girati direttamente sul palco per catturare l’attimo, il suo sguardo e la sua grande interpretazione”. Queste le parole di Pepsy Romanoff – alias Giuseppe Romano, regista dello show per Rai Uno – eloquenti in vista del grande spettacolo che potremo apprezzare questa sera. Andiamo dunque a scoprire da quali brani iconici e inediti è composta la scaletta del concerto Vasco Rossi Live al Circo Massimo – maxi evento del 2022 – e riproposto questa sera su Rai Uno.

La scaletta del concerto Vasco Rossi live al Circo Massimo

1- XI Comandamento

2- L’uomo più semplice

3- Ti prendo e ti porto via

4- Se ti potessi dire

5- Senza parole

6- Amore… aiuto

7- Muoviti!

8- La pioggia la domenica

9- Un senso

10- L’amore, l’amore

11- Interludio

12- Tu ce l’hai con me

13- C’è chi dice no

14- Gli spari sopra

15- Stupendo

16- Siamo soli

17- Una canzone d’amore buttata via

18- Ti taglio la gola

19- Rewind

20- Delusa

21- Eh già

22- Siamo qui

23- Sballi ravvicinati del terzo tipo

24- Todee

25- Sally

26- Anima Fragile

27- Siamo solo noi

28- Vita spericolata

29- Canzone

30- Albachiara

