Scaletta Vasco Rossi – I magnifici 7: mix perfetto tra passato e presente

È una scaletta spettacolare quella del docufilm “I magnifici 7” di Vasco Rossi in onda oggi, sabato 28 dicembre, in prima serata su canale 5. La scaletta che ha infiammato prima lo stadio San Siro di Milano e, successivamente, lo stadio San Nicola di Bari ha messo d’accordo tutti i fan del rocker di Zocca, sia quelli che lo seguono dagli albori che coloro che hanno imparato a conoscerlo con il tempo attraverso i genitori. La scaletta Vasco Rossi, infatti, è un mix perfetto di brani che hanno scritto la storia della musica italiana e che hanno segnato tappe fondamentali della carriera del più grande rocker della musica italiana.

Nella scaletta, inoltre, studiata nei minimi dettagli da Vasco e dai suoi musicisti, inoltre, non manca la parte più rock e quella più romantica, così come la vena malinconica con un ricordo a coloro che non ci sono più, ma quali sono le canzoni che ascolteremo nel corso della serata evento?

Scaletta Vasco Rossi – I magnifici 7: tutti i brani

La scaletta de I magnifici 7 di Vasco Rossi prevede un inizio potente, con un brano come Blasco Rossi con canzoni che sono diventate manifesti del popolo di Vasco ovvero Asilo Republic e Gli spari sopra. Spazio, poi, a vere e proprie ballad dal significato profondo come Jenny è pazza, Gli spagli che fai. In scaletta, poi, un medley assolutamente perfetto con brani romantici come Ridere di te e inguaribile romantica ma anche con canzoni dal ritmo più allegro come Domenica lunatica.

Non manca, poi, la parte suggestiva e malinconica con Gli Angeli fino ad arrivare alla conclusione da brividi con Vita spericolata e Albachiara sulle cui note partono i fuochi d’artificio che rendono il clima assolutamente incandescente. Ecco, dunque, la scaletta completa:

“Blasco” Rossi

Asilo “republic”

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Interludio 2024 / Echo Lake

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C’è chi dice no

Medley: La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorrei

BIS:

Dillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

(con Claudio Golinelli al basso, con un’introduzione di Diego Spagnoli)

(con Claudio Golinelli al basso, con un’introduzione di Diego Spagnoli) Vita spericolata / Canzone (sempre dedicata a Massimo Riva )

) Albachiara

