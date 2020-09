Concido/ “Sanremo? Spesso il talento non basta, serve fortuna…”

I Concido sono tra i protagonisti della puntata speciale di Techetechetè in onda oggi, martedì 1 settembre 2020, su Rai1. Il programma di video-frammenti, diventato oramai un appuntamento fisso per milioni di telespettatori, questa sera è interamente dedicata ad alcune “meteore” della musica italiana che sono passate sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, come Tiziana Rivale e le Lollipop. La puntata, curata da Vittorio Ripoli, ripercorrere con filmati d’epoca ed esibizioni presenti nella vaste teche Rai, la partecipazione di cantanti, gruppi e band che sul palcoscenico di Sanremo si sono giocati un’intera carriera. Tra questi ci sono anche i Concido, una band rock di cui si sono perse le tracce che ha partecipato alla 55esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone “Ci vuole k…”. Il brano, inteso come sintesi estrema del fondoschiena, ha segnato il debutto della musica indipendente sul palcoscenico “nazional-popolare” di Sanremo. Una grandissima occasione per la band romana che dopo il tentativo del 2002 con il brano “Di tempo io non ho”, nel 2005 riesce a staccare un biglietto di sola andata per la kermesse canora. “Avevamo paura che per questo ci scartassero, come ci era accaduto lo scorso anno” ha dichiarato il cantante Daniel Longo a Repubblica – “e invece si sono dimostrati grandi, hanno accettato l’ ironia“. L’ idea di “Ci vuole k…” è nata dopo che la band ha trascorso tanti anni a lottare per emergere come ha raccontato il frontman a Repubblica nel 2005: “bussi a tante porte, cerchi di perseguire in tutti i modi il tuo obiettivo ma spesso le doti a disposizione non bastano, ci vuole fortuna. E quando per l’ ennesima volta ci hanno detto che i nostri testi erano troppo ermetici, allora abbiamo reagito“.

I Concido a Sanremo 2005: “Avevamo paura, ma…”

Sul palcoscenico ad attirare l’attenzione è Daniel Longo, il frontman de I Concido, figlio di Paolo Longo che trionfò al Cantagiro del 1980 con la canzone “Stasera”. Con lui sul palco ci sono anche il chitarrista Massimiliano Patini, che successivamente ha lavorato a lungo anche con Carmen Consoli. Sulla scia della popolarità scaturita dalla partecipazione al Festival di Sanremo, i Concido pubblicano anche il loro primo disco dal titolo “Ad occhi aperti” autoprodotto proprio dalla band. Un disco rock con brani dedicati sia alla sfera affettiva, ma tante sono anche le canzoni di stampo sociale. A due anni da Sanremo, la band pubblica un nuovo EP dal titolo “Concido”, mentre è del 2008 l’ EP “Sorridi”.



