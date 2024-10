PAPA FRANCESCO ANNUNCIA LA CREAZIONE DI 21 NUOVI CARDINALI NEL PROSSIMO CONCISTORO: TUTTE LE INFO

Non era atteso ma entro fine 2024, a pochi giorni dal Giubileo 2025, Papa Francesco creerà 21 nuovi Cardinali che entreranno nel prossimo Conclave: l’annuncio per un nuovo Concistoro – che si terrà l’8 dicembre 2024 – è giunto durante l’Angelus da Piazza San Pietro, poche ore prima della Preghiera per la pace invocata in Basilica di Santa Maria Maggiore. «La loro provenienza esprime l’universalità della Chiesa», spiega Papa Francesco dal balcone in Vaticano davanti ad una piazza gremita nonostante le temperature non caldissime nella Capitale.

Quattro italiani, tra cui il nuovo Vicario Generale della Diocesi di Roma Mons. Reina, e moltissimi volti in arrivo da ogni parte del globo per quel concetto di “periferia” su cui insiste fin dall’inizio del suo Pontificato il Santo Padre argentino. Il Concistoro – letteralmente, la riunione del collegio consultivo dei cardinali della Chiesa – si terrà il giorno dell’Immacolata Concezione di Maria e vedrà la creazione di 21 nuovi Cardinali tutti potenziali “papabili” (tutti sotto gli 80 anni, ndr) nel prossimo Conclave.

ECCO CHI SONO I 21 NUOVI CARDINALI DELLA CHIESA CATTOLICA: TUTTI I NOMI E LE DIOCESI DI PROVENIENZA

Nell’annunciare i 21 nuovi nomi dei prossimi Cardinali della Chiesa Cattolica, Papa Francesco sottolinea come si rinnova anche per il prossimo Concistoro l’amore misericordioso di Dio «a tutti gli uomini della terra»: il legame cresce ancora di più tra la Sede di San Pietro e le Chiese particolari nel mondo, conclude il Santo Padre presentano l’inserimento dei nuovi Cardinali anche nella nuova “riorganizzazione” della Diocesi di Roma. Ecco dunque qui di seguito i 21 nomi dei prossimi Cardinali nominati da Papa Francesco nel Concistoro in arrivo nel giorno dell’Immacolata Concezione 2024 (con relative diocesi di attuale incarico):

– Mons. Angelo Acerbi, Nunzio Apostolico;

– Mons. Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, Arcivescovo di Lima (Perù)

– Mons. Vicente Bokalic Iglic, C.M., Arcivescovo di Santiago del Estero, Primate di Argentina

– Mons. Cabrera Gerardo Cabrera Herrera, O.F.M., Arcivescovo di Guayaquil (Ecuador)

– Mons. Natalio Chomalí Garib, Arcivescovo di Santiago del Cile

– Mons. Tarcisio Isao Kikuchi, S.V.D, Arcivescovo di Tokyo (Giappone)

– Mons. Pablo Virgilio Siongco David, Vescovo di Kalookan (Filippine)

– Mons. Ladislav Nemet, S.V.D., Arcivescovo di Beograd -Smederevo (Serbia)

– Mons. Jaime Spengler, O.F.M, Arcivescovo di Porto Alegre (Brasile)

– Mons. Ignace Bessi Dogbo, Arcivescovo di Abidjan (Costa d’Avorio)

– Mons. Jean-Paul Vesco, O.P., Arcivescovo di Alger (Algeria)

– Mons. Paskalis Bruno Syukur, O.F.M, Vescovo di Bogor (Indonesia)

– Mons. Joseph Mathieu, O.F.M. Conv., Arcivescovo di Teheran Ispahan (Iran)

– Mons. Roberto Repole, Arcivescovo di Torino (Italia)

– Mons. Francis Leo, Arcivescovo di Toronto (Canada)

– Mons. Mykola Bychok, C.Ss.R., Eparca di Saints Peter and Paul di Melbourne degli Ucraini

– Rev.do Padre Timothy Peter Joseph Radcliffe, O.P, teologo

Nella Diocesi di Roma vengono creati nuovi cardinali:

– Mons. Baldassare Reina, da oggi Vicario Generale per la Diocesi romana

– Mons. Rolandas Makrickas, Arciprete Coadiutore della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore

– Rev.do Padre Fabio Baggio, C.S., Sotto-Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

– Mons. George Jacob Koovakad, Officiale della Segretario di Stato, responsabile dei Viaggi papali.

IL MESSAGGIO DELLA CEI PER IL NUOVO CONCISTORO DI FINE 2024: “LA CHIESA ITALIANA RINGRAZIA PAPA FRANCESCO”

Con l’annuncio del nuovo Concistoro della Chiesa Cattolica, Papa Francesco ha nominato anche 4 nuovi cardinali italiani provenienti dalla Conferenza Episcopale Italiana guidata dal Card. Matteo Maria Zuppi (a sua volta nominato cardinale in uno degli ultimi Concistori, ndr). Oltre all’arcivescovo Repole a Torino, saranno nuovi Cardinali il nunzio Acerbi, il vescovo ausiliare di Roma Reina e nuovo Vicario Generale per la Diocesi romana, oltre al nuovo Sotto Segretario Sezione Migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, fra Fabio Baggio.

In un breve messaggio diffuso dopo l’Angelus di Papa Francesco, la CEI ringrazia sentitamente Papa Francesco per il proseguimento del servizio di Chiesa universale dedicato al «bene dell’umanità»: questo dono, spiega il cardinale Zuppi nel messaggio CEI, «è un ulteriore segno di comunione e incoraggia le nostre comunità a una missionarietà senza confini». Così come aveva fatto Papa Francesco durante l’Angelus dopo la lettura dei 21 nomi dei futuri nuovi cardinali, anche la Chiesa italiana affida al Signore nella preghiera i nuovi porporati augurando «umiltà, misericordia, capacità di profezia», oltre all’incontro con donne e uomini del nostro tempo sempre con lo stile della prossimità.