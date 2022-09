Concorrente bestemmia al GF Vip?/ L’indiscrezione fa il giro del web

Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria hanno imprecato al GF Vip? Non è come sembra

In queste ultime ore, sta circolando la voce secondo cui un concorrente tra Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria abbia bestemmiato al GF Vip. In realtà, la situazione si è rivelata solo un grande malinteso, causato dalla fake news messa in giro da alcuni utenti su Twitter che sostenevano di aver sentito un’imprecazione da uno dei due gieffini.

Man mano questa indiscrezione si è sparsa a macchia d’olio, facendo il giro del web che ha frainteso la situazione. In verità, a chiarire tutto sono stati altri utenti che avendo assistito alla scena della presunta bestemmia hanno raccontato cosa è accaduto davvero. Nè Daniele Dal Moro né Edoardo Donnamaria hanno detto parolacce di dubbia natura, dunque il GF Vip non provvederà alla squalifica dei concorrenti.

Se si è certi che Daniele Dal Moro non abbia bestemmiato al GF Vip, non si può negare che abbia avuto una lite piuttosto accesa con Marco Bellavia. Il conduttore, durante la divisione dei compiti tra i gieffini, ha dichiarato: “Io dico che ci ritroviamo un ragazzo che è il più giovane di tutti che ha più rispetto di tutti noi messi insieme. Cerchiamo di imparare anche dai più giovani che il rispetto è la regola numero 1″.

Daniele Dal Moro non ha gradito queste affermazioni e replica: “Per me questa è una caz**a perchè cosa vorresti dire, che io non rispetto per gli altri?” E ancora: “Tu non puoi generalizzare per esprimere un concetto però, è sbagliato”. La discussione è andata avanti per un po’, fino a che gli animi si sono leggermente acquietati. La tensione sembra però alta tra i due gieffini che sono stati protagonisti già di diverse incomprensioni.

