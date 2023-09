Concorrenti Bake Off Italia 2023/ Chi sono? Il sogno di Eleonora: aprire una pasticceria in Africa

Tutto sui concorrenti di Bake Off Italia 2023: ecco chi sono i protagonisti della nuova stagione

Chi sono i concorrenti di Bake Off Italia 2023? La grande sfida tra sedici aspiranti pasticceri sta per cominciare e cresce l’attesa di vedere all’opera i nuovi concorrenti di questa stagione. I sedici gareggianti hanno tutti tra i ventidue e i sessantadue anni, provengono da tutta Italia e svolgono professioni diverse rispetto alla passione per la pasticceria. Andiamo dunque a scoprire chi sono i concorrenti di Bake Off Italia 2023, sbirciando i nomi dei protagonisti e cercando di capire qualcosa in più sul loro conto.

Partiamo con Aurélien, 39 anni, nato in Francia ma in Italia da vent’anni, dove insegna francese all’Università La Sapienza di Roma. C’è poi la sessantaduenne Danila, appassionata di pasticceria moderna e del programma televisivo a cui partecipa. Daniela, invece, ha superato i cinquanta un tempo ma non ha perso la voglia di sognare. Sogni che culla anche la quarantaseienne Eleonora, ideatrice di un’associazione benefica che si occupa di aiutare i meno fortunati in Africa. Il suo grande sogno? Aprire una pasticceria in Kenya.

Gli aspiranti pasticceri di Bake Off Italia 2023 cullano grandi sogni

Nel cast concorrenti di Bake Off Italia 2023, poi, c’è Fabio, 38 anni, di Foggia. Lavorava come autista prima di dedicarsi alla pasticceria, che ora spera diventi un vero e proprio lavoro. Da Lucca arriva il giovane Gabriele, il quale proprio durante il lockdown si è appassionato alla pasticceria. E ancora Giovanni di Milano, Giovani di Trento, la yogi Irene e Karina, nata in Messico ma trasferita in Italia da tempo.

Tra gli altri concorrenti di Bake Off Italia 2023 abbiamo anche lo sportivo Maurizio, il ventisettenne Riccardo, perito chimico, e Roberta, trentottenne di Milazzo. Infine ci sono Tommaso e Xi. Il primo è un grande appassionato di giapponese, pianoforte e pasticceria. La seconda, come si può intuire dal nome, si è trasferita in Italia dalla Cina e vuole dimostrare alla sua famiglia che la pasticceria è la sua strada.

