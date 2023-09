Concorrenti Grande Fratello 2023: chi sono?/ Spunta Rosanna Fratello: da Schwazer a Luzzi nomi ufficiali

Concorrenti Grande Fratello 2023: i concorrenti ufficiali

Mancano solo tre giorni all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello e, sul web, sale l’attesa non solo per scoprire la casa e l’approccio di Alfonso Signorini al reality per rispettare le linee guida dettate da Piersilvio Berlusconi, ma anche per scoprire tutto il cast scelto dagli autori. Finora, sono stati ufficializzati solo sei concorrenti: tre vip e tre nip. Il cast dei vip, per il momento, è formato dall’atleta Alex Schwazer e dalle attrici Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares che rappresenta la quota internazionale essendo una delle attrici di soap opera più famosa al mondo.

I tre concorrenti nip annunciati e che sperano di conquistare l’affetto del pubblico con la loro storia, invece, sono Giselda Torresa, Vittorio Menozzi e Letizia Petris. Chi sono, invece, gli altri concorrenti?

Grande Fratello 2023: i concorrenti ufficiosi

Il resto del cast del Grande Fratello potrebbe essere ufficialmente svelato solo nel corso della prima puntata, in onda lunedì 11 settembre, in prima serata su canale 5. Tuttavia, sul seb, sono ormai ufficiosi i nomi di quei concorrenti che, salvo sorprese, dovrebbero completare il cast vip. A varcare la porta rossa, dunque, dovrebbero essere anche Giampiero Mughini, Fiordaliso, Massimiliano Varrese, Ciro Petrone, l’ex-professoressa de L’eredità Samira Lui, Ninetto Davoli, Brigitta Boccoli e Annalisa Chirico.

L’ultimo nome, però, è stato svelato da Dagospia secondo cui, nella casa della nuova edizione del Grande Fratello, tra i vip, dovrebbe esserci anche la cantante Rosanna Fratello.

