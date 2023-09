Grande Fratello prolunga la messa in onda fino a Gennaio?/ Ormai è sempre più certo

Il GF andrà in onda fino a Gennaio? Lo scoop

Grande Fratello 8 debutterà l’11 settembre su Canale 5, l’attesa è quasi terminata e la curiosità del pubblico sul reality aumenta. In questi ultimi giorni, sono stati rivelati i primi tre concorrenti ufficiali dei Vip: Alex Schwazer, Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares. Ma non è tutto, sembra che il prolungamento di cui si parlava negli scorsi mesi è sempre più una certezza.

Come riporta Agent Beast su Twitter, l’appuntamento con la casa più spiata d’Italia potrebbe allungarsi fino a gennaio “in attesa di una successiva proroga dei termini pattuiti”, si legge. Insomma, il pubblico di Mediaset potrebbe rimanere più a lungo di quanto pensa con i nuovi protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Non tutti sono così entusiasti di far parte del cast del Grande Fratello. Se da un lato i rumor parlano del rifiuto di Taylor Mega da parte degli autori, dall’altra si è aggiunta una nuova indiscrezione. Secondo le ultime notizie, gli autori avrebbero contattato anche Francesco Benigno, il quale avrebbe rifiutato di partecipare al programma.

A confermare tali voci, ci ha pensato lo stesso Benigno che, sui social, ha scritto: “Cari autori del GF grazie per l’offerta, ma rifiuto e mi godo Mio Figlio Adorooooooo“. Intanto, secondo Dagospia, un altro papabile concorrente potrebbe essere Federico Rossi: “La nuova edizione del GF debutterà, con parecchie novità, lunedì 11 settembre” – si legge su Dagospia – “Sono stati svelati gli otto concorrenti vip (o presunti tali) che entreranno nella casa più spiata d’Italia ma gira voce che potrebbero non essere gli unici nomi noti. C’è chi assicura la presenza nel cast, magari non da subito, del cantante Federico Rossi, noto per il duo Benji e Fede. Prima o poi varcherà la porta rossa?”.

