Grande Fratello 2024: le novità sul cast e sui concorrenti

Quali saranno i concorrenti e da chi sarà composto il cast del Grande Fratello 2024? Fino a qualche giorno fa, l’unica conferma era la presenza di Alfonso Signorini alla conduzione, me di recente sono arrivate ulteriori notizie ufficiali. Una di queste è il ritorno di Cesara Buonamici alla poltrona di opinionista, notizia alla quale si aggiunge la riconferma di Rebecca Staffelli alla postazione social.

Grande Fratello 2024/2025: svelati chi sono opinionisti/ Chi affianca Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli?

A confermarlo è stata proprio lei nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale CHI. Qui Rebecca si è detta felicissima di tornare al Grande Fratello 2024, nonché in trepida attesa: “La riconferma è stata un sogno, è un altro piccolo ma importante passo in avanti per me, un’altra esperienza meravigliosa che mi aspetta. – ha detto, per poi aggiungere – Ho talmente voglia che comincerei domattina. Se fosse per me, sì, inizierei subito, ma io sono una privilegiata perché faccio il lavoro che da sempre sognavo di fare…”

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile vanno a vivere insieme/ “È la casa dei nostri sogni. Le nozze? Chissà"

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2024? I nomi

Il cast del Grande Fratello 2024 è, dunque, tutto riconfermato. Resta da capire quali saranno i concorrenti che popoleranno la Casa di Cinecittà quest’anno. Al momento i nomi (quasi certi) non mancano e sono i seguenti: Lino, Alessia e Maika di Temptation Island 2024; Clarissa Burt; le ex ragazze di Non è la Rai Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi; l’ex velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta. E ancora Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez, Luca Calvani, Enzo Paolo Turchi e Jessica Morlacchi. Non resta che attendere i primi annunci ufficiali per scoprire chi di questi varcherà davvero la porta rossa a settembre.