Casara Buonamici e Rebecca Staffelli confermate nella prossima edizione del Grande Fratello 2024: le loro parole

Alfonso Signorini è pronto e carico per tornare alla guida del Grande Fratello 2024/2025, anche nella prossima edizione sarà nuovamente lui il conduttore. E non è l’unico ad essere stato confermato, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, infatti, torneranno a ricoprire i ruoli ruoli rispettivamente di opinionista e di inviata a social. La prima a rompere il silenzio e a fare l’annuncio è stata la giornalista del TG5 in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha rivelato: “Ho dato la conferma perché se lo guardi nel modo giusto e soprattutto se lo vivi, è un programma che offre squarci di comportamenti umani.” E subito dopo ha aggiunto: “L’altra ragione, che dico a bassa voce, è che mi sono divertita e trovata molto bene con Alfonso Signorini.”

Oggi, invece, è alla pagine del magazine Chi che Rebecca Staffelli ha annunciato che dopo l’esperienza a Battiti Live a settembre tornerà come inviata social del reality di Canale5. “La riconferma è stata un sogno, è un altro piccolo ma importante passo in avanti per me, un’altra esperienza meravigliosa che mi aspetta. Ho talmente voglia che comincerei domattina. Se fosse per me, sì, inizierei subito, ma io sono una privilegiata perché faccio il lavoro che da sempre sognavo di fare…” ha rivelata Rebecca Staffelli sulla riconferma al Grande Fratello. La giovane sta vivendo un momento un momento d’oro non solo sotto il profilo professionale ma anche nella vita privata. Fidanzata da anni con Alessandro Basile i due hanno già fissato la data delle nozze e presto andranno a convivere.

Confermate nel ruolo di opinionista del Grande Fratello 2024/2025 per Cesara Buonamici e di inviata social per Rebecca Staffelli nei giorni scorsi si è vociferato che a commentare le dinamiche dei concorrenti del Casa più spiata d’Italia potesse esserci anche Karina Cascella che invece ha rifiutato di partecipare come concorrente: “A dire il vero ho subito puntato a quel ruolo quando ho incontrato gli autori. Non so quali dinamiche ci siano dietro alla scelta degli opinionisti. Ultimamente hanno puntato su figure più professionali come Cesara Buonamici e Dario Maltese. Loro sono due giornalisti di tutto rispetto. Mi siederei già adesso sulla poltrona, rinunciando alle vacanze, in attesa che cominci il reality a settembre…” Invece pare che il momento tutto sia sfumato…ma ci sarà qualche altro nome che affiancherà Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista?