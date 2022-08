Concorrenti Grande Fratello Vip 7, chi sono?/ Nomi ufficiali, quasi certi e i ‘no’ a Signorini: news sul cast

Chi sono i concorrenti Grande Fratello Vip 7? Ultimi aggiornamenti

In attesa dell’inizio del Grande Fratello Vip 7, previsto per i primi di settembre, arrivano le prime certezze riguardanti il cast che abiterà la Casa di Cinecittà. In virtù degli ultimi gossip, confermati e non, è infatti tempo di riepilogare quali sono i nomi che vedremo varcare la porta rossa a settembre. Abbiamo al momento una sola certezza: Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale del GF Vip 7, annunciato attraverso un’intervista al settimanale CHI di Alfonso Signorini. Chi però pare certo entrerà insieme a lui nella Casa è Antonino Spinalbese.

L’ex di Belen Rodriguez è ormai dato come concorrente ufficiale, seppur non ancora annunciato dai canali ufficiali del programma. Sempre più vicini alla certezza ci sono anche George Ciupilan, noto per aver partecipato a Il Collegio e La Caserma su Rai 2; Antonella Fiordelisi, influencer e modella ben nota al mondo del gossip. A loro si aggiunge inoltre la rapper italiana Chadia Rodriguez.

Grande Fratello Vip 7, concorrenti probabili e i ‘no’ a Signorini

Se questi sono i nomi quasi certi, altri sono quelli in attesi di conferma ma comunque vicini al cast del Grande Fratello Vip 7. Tra questi secondi troviamo quello di Pamela Prati, di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane e che lo stesso Signorini non ha escluso; quello dell’influencer Asia Gianese e della sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra. A loro si aggiungono Wilma Goich, ex moglie di Edoardo Vianello, Daniele Dal Moro e Carolina Marconi, quest’ultima reduce da una lunga battaglia contro il cancro. C’è però chi ha detto già no a Signorini, come Nicolò Pirlo, figlio di Andrea, ed Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi.

