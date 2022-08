Daniele Dal Moro concorrente al Grande Fratello Vip 7?/ L’ex tronista di Uomini e Donne “pronto a tornare”

Daniele Dal Moro concorrente al Grande Fratello Vip 7? L’indiscrezione

È stato uno dei tronisti più discussi di Uomini e Donne e il suo percorso nel dating show di Canale 5 non è poi arrivato ad una scelta, ma il pubblico conosce Daniele Dal Moro ancor prima come concorrente del Grande Fratello 16. Stiamo parlando della versione ‘Nip’, o quasi, del reality di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso. In quell’edizione, Daniele fece battere il cuore di Martina Nasoni, la ragazza ‘dal cuore di latta’ cantata da Irama nella sua celebre canzone, la stessa che si ha poi conquistato la vittoria del GF16. Oggi di Dal Moro si torna a parlare perché, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe presto tornare a fare il suo ingresso nella Casa di Cinecittà.

“Daniele Dal Moro, già ex gieffino ed ex tronista, sarà uno dei concorrenti del GF Vip”, scrive infatti l’esperto di gossip Amedeo Venza in un post pubblicato su Instagram.

Daniele Dal Moro torna nella Casa? Gli aggiornamenti sul GF Vip 7

Sono ore calde per il gossip riguardante il Grande Fratello Vip 7. A settembre ha il via la nuova edizione condotta da Alfonso Signorini e, mentre in TV va già il primo promo, sul web fioccano indiscrezioni sui concorrenti che popoleranno la Casa. Daniele Dal Moro potrebbe dunque essere uno di loro ma c’è a chi possiamo già eliminare il condizionale e darlo per certo: Giovanni Ciacci. È lui, infatti, il primo concorrente ufficiale della prossima edizione del reality. In un’intervista rilasciata al numero di CHI in edicola questa settimana, Ciacci non solo ha confermato la sua presenza nel cast, ma ha anche rivelato di essere sieropositivo, condizione di cui vuole parlare proprio durante questa sua nuova avventura televisiva.

