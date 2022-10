Concorrenti Il Collegio 2022, chi sono?/ 20 adolescenti catapultati nel 1958

Il Collegio 2022: chi sono i concorrenti della settima edizione?

Questa sera, martedì 18 ottobre, alle 21.20 su Rai 2 prende il via la settima edizione de “Il Collegio”. Sono venti i giovani concorrenti che faranno un salto indietro nel tempo dal 2022 al 1958, anno in cui è ambientata la nuova edizione del programma. Conosciamoli uno per uno. Alessandro Bosatelli, 14 anni, viene da Brembate (in provincia di Bergamo): è un appassionato studioso e paladino della buona educazione. Davide Cagnes, 17 anni, viene da Montebelluna (in proivicina di Treviso): dice di essere un playboy e seduttore.

Le discoteche sono “parte fondamentale dei suoi weekend”. Mattia Camorani, 15 anni, viene da Faenza (provincia di Ravenna): ama lo sport, non sopporta le regole e vede la scuola come una prigione. Come si troverà nel collegio? Davide Di Franco, 14 anni, è originario di Bisceglie (provincia di Bari): volenteroso e “perfettino”, il suo migliore amico è il suo cane.

Il Collegio 2022: concorrenti da tutta Italia

Tra i concorrenti de “Il Collegio 2022” c’è anche Apollinaire Manfedi, 14 anni, da Palagiano (provincia di Taranto): la sua passione più grande è il ballo latino. Dalla Puglia arriva anche Tommaso Miglietta, 14enne da Lizzanello (provincia di Lecce): viene nominato “il ragazzo prodigio” ma lui preferisce rimanere umile. In classe ci sarà anche Alessandro Orlando, 17enne di Torre Annunziata (provincia di Napoli): sportivo e casinista della classe. Mattia Patanè ha 16 anni e viene da Riposto (provincia di Catania): campione scolastico di scacchi, membro della squadra di dibattito, poeta e filosofo convinto.

Gabriel Rennis, 16 anni, viene da Roma: piace molto alle ragazze e sa di piacere a loro. Tra le studentesse della classe 1958 ci sarà qualcuna che catturerà la sua attenzione? Ci sarà anche Samuel Rosica, 14enne di Bitonto (provincia di Bari): dice di essere un po’ matto, fa tante bravate ed è un casinista nato. Infine, Damiano Severoni, 16anni, da Tivoli (provincia Roma): gentile, volenteroso sempre pronto a dare una mano.

Il Collegio 2022: le studentesse del 1958

Passiamo alla componente femminile della nuova classe de “Il Collegio 2022”. Si parte con Alessia Abbruscia, 14 anni, di Crosia (Cosenza): menefreghista e provocatrice, il suo motto è “non mi interessa di niente”. Elisa Angius, 15 anni, arriva da Cagliari e conta 50 assenze a scuola. È una ragazza molto corteggiata ma a lei non interessa mai nessuno. Sonia Brille, 16 anni, viene da Chiavari (provincia di Genova) è sicura di poter aiutare i suoi coetanei a guardare la vita sotto un altro punto di vista insegnando loro che i momenti difficili fortificano. Marta Maria Erriquez, 16 anni, viene da Venaria (provincia di Torino): il calcio è il suo sport preferito, studia per diventare una bar tender e sogna l’America. Zelda Nobili, 15enne di Trieste, è dotata di un grande senso dell’umorismo: nessuno sfugge al suo black humor.

Priscilla Savoldelli, 15 anni, di Gandino: le piace differenziarsi dalle sue coetanee e uscire con gruppi di ragazzi più grandi. Da Genova arriva la 17enne Giada Scognamillo: nonostante l’aspetto da brava ragazza nasconde un animo da “bad girl”. Luna Tota, 15enni di Roma, è determinata e decisa: vuole diventare pilota delle Frecce Tricolore. Infine, Giulia Wnekowicz, 14 anni, di Figline Valdarno: appassionata di magia spera un giorno di diventare oncologa.











