“Concorrenti Isola dei Famosi 2023 in rivolta per cantante che puzza troppo”/ Chi è? L’indiscrezione

Con la nuova edizione alle porte, fioccano le indiscrezioni sull’Isola dei Famosi 2023 e sul suo cast. La diffusione di indiscrezioni, vere o false, sul cast, che per questioni di viaggio si incontra prima rispetto ad altri reality noti, è ormai prassi, e anche quest’anno non mancano chicche esilaranti.

Una è stata lanciata dal settimanale Nuovo Tv, nel numero di qualche settimana fa, e parla di una vera e propria rivolta da parte del cast in gara a causa di un concorrente che, a quanto pare, puzzerebbe troppo. “Ha un problema serio il famoso cantante campano. – si legge – Non riesce a contenere la sudorazione e l’odore, più che la fama, lo precede. Un marchio di fabbrica che si vede e si sente. Di recente lo avevano contattato per un reality show, ma gli altri concorrenti in gara si sono ribellati solo al pensiero. Una gentil donna ha persino minacciato di ritirarsi, così hanno ritirato la proposta di lui. Aiutino? Veste casual”.

È chiaro che quella lanciata dal settimanale è un’indiscrezione e tale rimane senza alcuna conferma dai canali ufficiali. Nel corso dei prossimi giorni che anticipano l’inizio dell’Isola dei Famosi 2023, di certo arriveranno ulteriori gossip dal cast che, quest’anno, sembra essere molto agguerrito. Spulciando però nel cast che è dato dai rumor come ufficiale di quest’anno Lo trovate alla fine dell’articolo), notiamo però che non c’è alcun cantante campano.

Giulia Salemi (influencer)

Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini

Cristina Scuccia (ex suora e vincitrice di The Voice)

Pamela Camassa (showgirl)

Marco Mazzoli (conduttore radiofonico)

Paolo Noise (conduttore radiofonico)

Gianmarco Onestini (influencer e concorrente di reality)

Helena Prestes (modella e influencer)

Fiore Argento (attrice)

Elga e Serena Enardu (influencer ed ex volti di Uomini e Donne)

Claudia Motta (modella e showgirl)

Christopher Leoni (attore)

Gian Maria Sainato (influencer)

