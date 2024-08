Pechino Express 2025 concorrenti: Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nel cast? Primi rumor

Si è già messa in moto la macchina organizzativa della nuova edizione di Pechino Express: chi farà parte del cast? Quali saranno le coppie di viaggiatori che si cimenteranno in un viaggio alla scoperta di nuove culture e nuovi Paesi, tra sfide e prove senza esclusione di colpi per giungere per primi al traguardo guidati da Costantino Della Gherardesca? Un’interessante indiscrezione l’ha lanciata nelle scorse ore Novella2000. Pare che tra i concorrenti di Pechino Express 2025 possano esserci Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

Damiano Carrara: “Le parole pesano, la famiglia ha sofferto”/ Sfogo dopo la vittoria a Pechino Express 2024

Sembra, infatti, che nel cast di Pechino Express 2025 possa ricongiungersi il duo nato nella Casa più spiata d’Italia soprannominato dai fan ‘BeaBaldi’. Chi segue il Grande Fratello sa bene quanto è stato apprezzato il tira-e-molla tra la Luzzi e Garibaldi. Prima vicinissimi, poi si erano poi allontanati perché lei sembrava meno convinta di lui. E in chiusura di programma era riesplosa la passione. Finito il reality non è chiaro se i due hanno continuato a frequentarsi o è rimasta solo una sincera amicizia. Quel che è che entrambi hanno un enorme seguito sui social e i loro tanti fan potrebbero seguire le loro avventure nell’adventure game di Sky Uno.

Vincitori Pechino Express 2024, chi sono/ Trionfo di Massimiliano e Damiano Carrara ma Italia Argentina top

Cast Pechino Express 2025, tra i concorrenti anche ex di Amici e volti di soap? Nomi bomba

Gli autori del reality di Sky condotto da Costantino Della Gherardesca quasi certamente anche per il prossimo anno affiancato da Fru stanno confezionando un cast eccezionale e variegato. È LiberoMagazine, infatti, ha raccogliere tutte le ultime indiscrezioni sui concorrenti di Pechino Express 2025 e oltre ai due ex concorrenti del Grande Fratello 2024 Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi circolano nomi clamorosi. Uno dei primi nomi a circolare è quello dell’ex star di Beautiful Ronn Moss, l’ex volto di Ridge in passato avrebbe dovuto partecipare al GF ma le trattative sono saltata per il cachet elevato. Tuttavia, l’adventure game di Sky potrebbe garantire una cifra adeguata e dunque staremo a vedere. Dal mondo di Amici, poi, potrebbero approdare i giovani cantante Aka7even e LDA, ovvero Luca D’Alessio figlio di Gigi D’Alessio, mentre dal mondo della televisione sembrerebbe pronto a sbarcare insieme al figlio il conduttore di UnoMattina Estate Alessandro Greco.

I PASTICCERI, VINCITORI PECHINO EXPRESS 2024/ Massimiliano e Damiano Carrara: "È stato il nostro riscatto"

E poi ancora in lizza pare ci siano anche Frank Matano e Matteo Martinez e l’ex star del reality “Calciatori – Il sogno” Francesco Gullo. Al momento si tratta, però, solo di indiscrezioni. Infine qualche tempo fa in un’intervista Mirko Brunetti aveva rivelato che gli sarebbe piaciuto partecipare a Pechino Express 2024 con Perla Vatiero. Dopo essersi lasciati a Temptation Island i due hanno ritrovato l’amore l’uno per l’altra al Grande Fratello 2024 ma nei giorni scorsi hanno annunciato di essersi lasciati e dunque molto difficile che i due possano decidere di partecipare come concorrenti dell’adventure game.