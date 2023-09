Concorrenti Sanremo 2024, chi sono?/ Da Alessandra Amoroso a Biagio Antonacci: l’anteprima di Novella 2000

Festival di Sanremo 2024, chi saranno i cantanti in gara? L’anteprima di Novella 2000

Chi sarà in gara al Festival di Sanremo 2024? Nonostante manchino ancora molti mesi alla partenza della nuova edizione della kermesse canora, è ben noto che i lavori di Amadeus siano in atto già da tempo, al punto da rendere oggi possibile dare una lista dei papabili Big che vedremo sul palcoscenico dell’Ariston.

A stilare una lista di possibili concorrenti in anteprima è Novella 2000, che insieme ad un gruppo di esperti di settore, e coordinati da Gianmarco Ceconi, voce storica di Radio Lattemiele, ha messo in luci i nomi degli artisti che potremmo ascoltare a febbraio. Nella lista compare subito il nome dei The Kolors, veri protagonisti di questa estate insieme ad Annalisa, anche lei tra i papabili concorrenti.

Festival di Sanremo 2024, tutti i nomi papabili che gareggeranno a febbraio

Tra i concorrenti di Sanremo 2024 si legge poi il nome di Blanco, che lo scorso anno è stato presente come ospite, scatenando non poche polemiche. Novella 2000 fa poi i nomi di: Wax, Bresh, Lazza, Paolo Meneguzzi, il figlio d’arte Matteo Bocelli, i Pooh, Al Bano e Romina, Tommaso Paradiso, Rose Villain, Dargen D’Amico, Marcella Bella, Diodato, Alessandra Amoroso, Francesco Gabbani, Mobrici, Ghali, Sangiovanni, Angelina Mango, Rhove, Biagio Antonacci, Alfa.

Un mix di talenti di varie età e genere, un gruppo di cantanti variegato volto a comporre un cast che possa “interessare ed incuriosire il vasto pubblico,

abbracciando diverse generazioni”, fa sapere Gianmarco Ceconi. È ancora lui, infine, a spiegare come Amadeus gestisce la scelta dei concorrenti che saranno in gara a Sanremo: “I cantanti verranno decisi prima di Sanremo giovani, a dicembre. In realtà, fino a questo periodo il direttore artistico non dà conferme definitive a nessun talento, ma già verso ottobre o novembre inizia a comunicare ai big e ai loro manager la volontà di averli come concorrenti nella kermesse”.

