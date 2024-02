Concorrenti serale Amici 2024, chi sono? I pronostici 22 Febbraio/ Mida, Lucia e Petit presto in oro

Chi sono gli allievi di Amici 2024 al serale? Possibili due nuovi accessi per il canto

Oggi 22 febbraio 2024 si registra una nuova puntata di Amici 23 e l’attesa è tanta da parte dei fan del talent condotto da Maria De Filippi perché verranno annunciati nuovi allievi che conquisteranno un posto al serale. Mancano infatti tre settimane alla fine del pomeridiano di Amici 2024 che darà dunque il via al serale, e per allora le squadre dovranno essere decise e pronte a sfidarsi sul palcoscenico della prima serata. Ma chi ce la farà?

Più volte i professori di Amici 23 hanno rivelato che i posti per i concorrenti del serale sono limitati e che non tutti riusciranno ad accedere. Tanto che Simone, allievo di Emanuel Lo, è stato eliminato poche settimane fa. A momento ad aver avuto accesso al serale sono: Dustin, Gaia e Marisol per il ballo; Holden e Martina per il canto.

Concorrenti al serale di Amici 2024: Mida, Petit, Lucia e Sofia conquistano la maglia?

La squadra di concorrenti al serale di Amici 2024 è però destinata ad allargarsi proprio oggi, nel corso della nuova registrazione del talent che andrà in onda domenica 25 febbraio 2025. Chi riuscirà ad accedere al serale? Fare dei pronostici al momento è cosa facile, soprattutto facendo riferimento alle classifiche stilate dai professori poche settimane fa con tutti i cantanti e i ballerini della scuola. Se partiamo dal canto, sono sicuramente Mida e Petit i prossimi a conquistare la maglia dorata del serale. I due sono infatti spesso in posizioni alte in classifica ma anche in quelle dei rispettivi professori di appartenenza (rispettivamente Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi).

Per il ballo invece, a poter conquistare presto la maglia del serale potrebbero essere Lucia e Sofia, allieve di Emanuel Lo che hanno spesso conquistato i primi posti della classifica delle gare di ballo in studio. Restano invece a rischio per i ballo Nicholas, Giovanni e Kumo, visti gli scarsi risultati delle ultime settimane ad Amici 23.











