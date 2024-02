AMICI 2023-2024, ED. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 25 febbraio: Amoroso ospite ma Emma assente?

Anticipazioni Amici 2023-2024, registrazione 22 febbraio della puntata del 25 febbraio 2024: Emma assente tra gli ospiti?

C’è grande attesa per le anticipazioni della registrazione di Amici 2023-2024 di oggi 22 febbraio 2024. Si tratta della terzultima puntata del talent prima dell’inizio del serale, che avrà il consueto meccanismo di sfide a squadre capitanate dai professori. Le prime anticipazioni che trapelano dal web, in particolare da Amici News, ci svelano che Emma Marrone non sarà tra gli ospiti in studio. La scorsa settimana Maria De Filippi ha ospitato alcuni ex di Amici che hanno partecipato a Sanremo 2024, tra cui anche la vincitrice Angelina Mango; tra questi non figuravano Emma e Alessandra Amoroso.

Se quest’ultima, con un video, ha annunciato la sua presenza nella puntata che si sta registrando in queste ore, non è arrivata notizia da Emma. Pare però che la cantante sia stata avvistata fare ritorno a Milano oggi dopo la sua ospitata da Alessandro Cattelan, dunque non sarà a Cinecittà da Maria De Filippi. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi accede al serale di Amici 23?

Oggi 22 febbraio 2024 gli allievi di Amici 2023-2024 tornano in studio per registrare una nuova puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 25 febbraio a partire dalle 14 su Canale 5. Maria De Filippi si prepara a distribuire nuove maglie del serale, assegnate dai professori Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto.

Prima dell’assegnazione della nuove maglie del serale, sarà la volta delle nuove gare di canto e ballo. Una nuova commissione esterna di professionisti di canto e ballo giudicherà le nuove performance degli allievi non ancora con la maglia dorata. Verrà infatti stilata una nuova classifica e il primo di questa avrà la possibilità di ricevere l’accesso al serale Amici 23, mentre l’ultimo sarà a rischio eliminazione.

Amici 23, anticipazioni: Mida e Petit al serale?

Manca sempre meno all’inizio del serale di Amici 2023-2024, previsto a marzo. Sono state già assegnate le prime maglie dorate, andare a Dustin, Marisol e Gaia per il ballo, Holden e Martina per il ballo. La lista di allievi di Amici 23 al serale oggi però potrebbe aumentare con l’accesso di due altri allievi di canto, in particolare Mida – allievo di Lorella Cuccarini – e Petit – allievo di Rudy Zerbi.

Anche la lista dei ballerini al serale Amici 23 potrebbe oggi aumentare con l’accesso di Lucia, che la scorsa settimana si è classificata al primo posto nella gara di ballo, ma anche di Sofia, entrambe allieve di Emanuel Lo. Sarà poi tempo per alcuni allievi di esibirsi nei compiti assegnati dai professori. È il caso di Mida che ha ricevuto l’ennesimo compito da Anna Pettinelli: esibirsi e scrivere sulle note di ‘Vivo per lei’ di O.r.o. Come se la caverà questa volta? Sarà poi interessante scoprire quale sarà il destino di Ayle, la cui permanenza ad Amici 2023-2024 è ormai sempre più a rischio.

